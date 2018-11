Roma, la silenziosa strage dei pedoni: due morti nel week end

Passeggiare sulle strade di Roma sta diventando sempre più pericoloso e a dimostrarlo è il bollettino di guerra di questo ultimo week end che conta tre feriti gravi in codice rosso e due morti, una strage

Due morti e tre feriti gravi a Roma, un bilancio che mette la pelle d'oca specie se si pensa che a finire sotto le macchine nella maggior parte dei casi sono pedoni che stanno attraversando sulle strisce, strisce che purtroppo stanno diventando sempre più invisibili scomparendo silenziosamente inghiottite dall'asfalto e dalla scarsa manutenzione.

A morire questa volta sono stati una donna di 77 anni che è stata investita da uno scooter guidato da un 57 in via Tina Pica, e un turista 29enne che all'uscita da un locale ha attraversato la strada finendo sotto una Volkswagen Up guidata da un 24enne. Nonostante all'arrivo dei soccorsi il turista tedesco fosse ancora in vita, è stato trasportato d'urgenza verso il Policlinico Casilino ma è morto durante il viaggio. La 77enne invece non ha avuto la possibilità di essere salvata, è morta a causa della violenta botta presa dopo essere stata investita dallo scooter. Il conducente del motoveicolo è invece stato trasportato in ospedale per alcune ferrite e ora si trova in stato di choc.

Morti su morti si stanno accumulando, e se per il presidente dell'Asaps l'unico modo per risolvere il problema è: "L'uso della tecnologia potrebbe ridurre del 50% il numero di pedoni morti sugli attraversamenti pedonali a Roma ", il segretario romano del sindacato Sulpl dice che:" A Roma abbiamo più pedoni che veicoli ma purtroppo, nel corso del tempo, si è dato più spazio alle auto private che a loro. Occorre invertire pian piano questa distribuzione di spazi perché ovunque nel mondo si è data priorità a mezzi pubblici, corsie ciclabili e aree pedonali, oltre a salvare vite umane, si è visto rifiorire anche il commercio e le rendite immobiliari ".

Da inizio anno a morire sulle strade di Roma sono state 107 persone che stavano attraversando sulle strisce pedonali, questo dato è emerso nell'ultimo incontro che si è tenuto per cercare di trovare una soluzione al problema della sicurezza dei pedoni romani lo scorso 16 ottobre. Una vera e propria strage che fa riflettere, lo stesso esperto del foro di Roma in incidenti stradali l'avvocato Piergiorgio Assumma ha denunciato attraverso Roma Today più volte la questione.

La questione deve essere affrontata il prima possibile.