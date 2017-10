Straziante lettera di Loris: "Io, malato scelgo la morte, a voi lascio l'amore"

"Sono Loris, vi chiedo la possibilità di accompagnarmi in questo percorso e vi racconto la mia storia". Inizia così la lettera di Loris Bertocco, 59 anni e paralizzato da quando ne ha 19. Un incidente stradale in motorino lo aveva costretto alla carrozzina e le sue condizioni sono peggiorate con il tempo. Progessivamente ha perso la vita, diventando cieco. Ieri si è recato in una clinica in Svizzera per abbracciare la morte con l'eutanasia e ha deciso di lasciare una missiva per spiegare a tutti il suo gesto.

" Mi è difficile immaginare il resto della mia vita in modo minimamente soddisfacente, essendo la sofferenza fisica e il dolore diventati per me insostenibili e la non autosufficienza diventata per me insopportabile. Sono arrivato quindi ad immaginare questa scelta, cioè la richiesta di accompagnamento alla morte volontaria, che è il frutto di una lunghissima riflessione ", ha scritto.

La lettera è stata pubblicata su Corriere e Repubblica. Ed è un lunghissimo memoriale. " È una scelta che sto meditando da molto tempo e alla quale sono giunto progressivamente ma in modo irreversibile - scrive Loris - Io sono stato e sono ancora convinto che la vita sia bella e sia giusto goderla in tutti i suoi vari aspetti, sia quelli positivi che quelli negativi. Questo è esattamente quello che ho fatto sempre nonostante l'incidente che ho avuto e le difficoltà di tutti i tipi che questo mi ha creato. Non ho mai rinunciato a niente di tutto quello che potevo fare, nonostante gli ostacoli che ho trovato e che spesso grazie alla mia forza di volontà e all'aiuto delle persone che mi sono state vicine e mi hanno voluto bene sono riuscito ad affrontare. Credo in questo momento che la qualità della mia vita sia scesa sotto la soglia dell'accettabilità e penso che non valga più la pena di essere vissuta ".