I romanzi d’amore da leggere in estate, la top 5

L’estate è la stagione migliore per leggere un buon libro, e tra i tanti generi a disposizione, la scelta ricade – quasi sempre – su i romanzi d’amore. Sono quelli che riescono a spaziare fra più sottogeneri, e sono quelli che hanno la sagacità di abbracciare sia il pubblico maschile che quello femminile. C’è ad esempio il new adult che, in questi ultimi anni, ha subito un vero e proprio incremento di vendite, il romantic suspance è molto gettonato e poi ci sono i classici romanzi rosa in costume che non passano mai di moda. Ovviamente molti sono i titoli che mensilmente affollano le librerie, e in questa top 5, c’è una selezione di quelli più amati dal pubblico del web (e non solo), per una lettura di cuore e pancia.

1. La Saga di “Poldark” di Winston Graham

È la casa editrice della Sonzogno che ha riportato in Italia, con un’edizione riveduta e corretta, l’immortale saga di Ross Poldark. I romanzi dello scrittore inglese Winston Graham, pubblicati tra il 1978 e il 2002, adattati per una serie tv di grande successo, rappresentano il fior fiore della narrativa contemporanea. Ambientato in Cornovaglia nel 1783, la storia racconta la vita di Ross, figlio di un ricco possidente terriero, che torna nella sua terra d’origine dopo aver combattuto nella Rivoluzione Americana. Tra amori e sogni di gloria, si delinea una grande love story in un terra alle soglie del progresso economico e sociale. Fino ad ora sono disponibili i primi 5 libri della serie.

2. Generazione perduta di Vera Brittain

Disponibile in Italia dal 2015 ed edito da Giunti al Punto, il romanzo dalle venature young-adult scritto da Vera Brittain, è una storia che colpisce e stupisce nella sua semplicità. Ambientato nel 1914 ad un passo dallo scoppio della prima guerra mondiale, gli eventi sono raccontati dal punto di vista di Vera, giovane ragazza anti-conformista, decisa a cambiare il destino imposto dalla sua famiglia. Generazione Perduta è un storia intensa, vibrante, non un semplice romanzo autobiografico, ma un racconto di stile che fotografa i sogni, gli amori e la vita dei giovani del secolo scorso, un atto d’amore verso una gioventù non del tutto diversa da quella attuale.

3. Brooklyn di Colm Tobin

Edito da Bompiani, Brooklyn è un grande classico della narrativa contemporanea, un libro che non è una semplice storia d’amore, ma è un racconto fatto di desideri appena accennati, di sentimenti nascosti tra le pieghe del cuore. Al centro c’è la vita di Eillis, giovane ragazza irlandese, che fugge dal suo paese d’origine per trovare fortuna in America. Sobillata da una vita piena di grandi opportunità, Eillis troverà il modo per credere in se stessa e nell’amore. Da questo libro l’omonimo film.

4.Phoneplay di Morgane Bicail

Fenomeno virale tra le pagine di Wattpad, la piattaforma di social reading, la Newton Compoton edizioni, ha portato in Italia questa brillante storia d’amore. Alyssa è una ragazza che vive a Parigi, sogna in grande e spera di terminare quanto prima il liceo per potersi liberare da una famiglia opprimente. Poi una sera riceve un SMS, un messaggio da parte di uno sconosciuto e da quel momento in poi la vita di Alyssa non sarà più la stessa. Intenso ed appassionante, Phoneplay è una storia d’amore che brilla per originalità e schiettezza, capace di fotografare le abitudine dei giovani d’oggi.

5. La serie di "Cedar Cove" di Debbie Macomber

Celebre in America per essere una tra le autrici più prolifere nella letteratura in rosa, la serie di Cedar Cove è disponibile in Italia grazie ad eLit. Gli 11 romanzi raccontano le avventure sentimentali di Olivia Lockhart, giudice integerrimo ma dal cuore tenero che vive nella pittoresca Cedar Cove. Ognuno degli abitanti vive placidamente, affrontano le gioie e le sconfitte quotidiane. Per Olivia però è tempo di pensare all’amore e tutto cambia quando in città si trasferisce un sexy giornalista, in cerca di nuovi inizi. Da questa serie di libri la serie tv con Andie MacDowell