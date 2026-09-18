Torino, uova e fumogeni al corteo anti-Vannacci: tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine

Momenti di tensione a Torino durante la manifestazione organizzata contro la presenza di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, arrivato in città per partecipare a un’assemblea sulla sicurezza promossa dal sindacato Fsp Polizia Torino.

Vannacci a Torino, presidio degli antifascisti davanti ad albergo del centro Il presidio "Fuori Vannacci da Torino" organizzato dal centro sociale Askatasuna in occasione del convegno �Insicurezza urbana" del sindacato di Polizia Fsp, davanti all'Hotel Nh Torino Centro.Torino 18 settembre 2026 ANSA/TINO ROMANO +++ATTENZIONE: NELLA FOTO POTREBBERO ESSERE RITRATTI DEI MINORENNI. L'ANSA METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI ABBONATI QUESTA IMMAGINE, LASCIANDO LORO LA DECISIONE SULL'OPPORTUNITA' DI PUBBLICARLA+++ (Tino Romano/ANSA)

150 i manifestanti radunati nei pressi dell’albergo dove si trovava il generale, avvicinandosi al cordone delle forze dell’ordine predisposto per presidiare l’area.

Vannacci al convegno sulla sicurezza urbana a Torino Luca Capanella segretario generale Fsp, polizia di Stato e Roberto Vannacci (D), leader di Futuno Nazionale al convegno 'Insicurezza urbana il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori' presso NH Hotel a Torino 18 Settembre 2026 ANSA/ (Alessandro Di Marco/ANSA)

Dal gruppo sono partiti cori contro Vannacci, accompagnati dall’accensione di alcuni fumogeni e dal lancio di uova. Alcune uova hanno raggiunto lo schieramento degli agenti, le forze dell’ordine non hanno reagito e non si sono registrati, in questa fase, ulteriori scontri. Tra gli slogan scanditi durante il presidio “Fuori Vannacci da Torino”, “Vannacci vai a casa” e “Siamo tutte antifasciste”.

Vannacci a Torino, presidio degli antifascisti davanti ad albergo del centro Il presidio 'Fuori Vannacci da Torino' organizzato dal centro sociale Askatasuna in occasione del convegno 'Insicurezza urbana' organizzato dal sindacato di Polizia Fsp, davanti all'Hotel Nh Torino Centro.Torino 18 settembre 2026 ANSA/TINO ROMANO (Tino Romano/ANSA)

Dal megafono i partecipanti hanno motivato la protesta sostenendo la necessità di costruire una “forza dal basso” alternativa a Vannacci e collegando la mobilitazione anche ai temi della guerra e della Palestina. Dopo il presidio, i manifestanti hanno lasciato la zona dell’albergo e si sono mossi in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi, proseguendo la protesta per le strade di tutta la città, dove però alcuni gruppi di manifestanti hanno cercato di aggirare il blocco delle forze dell’ordine per raggiungere la sede del convegno - l’hotel Nh in corso Vittorio Emanuele. I tentativi sono andati a vuoto, ogni strada di accesso è presidiata da personale in tenuta antisommossa.