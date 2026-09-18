Lo spray urticante in classe, poi le coltellate alla prof in diretta social. L’aggressione choc del 13enne a Roma

Momenti di paura alla scuola media “Giovanni Verga” di via Giovanni Gussone 5, in zona Collatina, a Roma. Un ragazzo di 13 anni, che frequenta la terza media, ha aggredito una professoressa all’interno dell’istituto. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell’insegnante e, subito dopo, avrebbe estratto un coltello ferendola. L’allarme è scattato attraverso il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle e il personale del 118. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze dell’aggressione.

La docente sotto choc, ma non è in pericolo di vita

La docente, raggiunta dallo spray urticante e ferita dal coltello, è stata assistita dal personale sanitario intervenuto nella scuola. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita anche se in profondo stato di agitazione. L’episodio ha provocato momenti di forte tensione all’interno dell’istituto. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa sia successo nei momenti precedenti all’aggressione e che cosa abbia fatto scattare la reazione del tredicenne.

Il 13enne avrebbe tentato di filmare l’aggressione

Nella scuola sono presenti agenti e militari a ogni piano, mentre non è stata disposta l’evacuazione del plesso e le insegnanti sono rimaste all’interno dell’istituto. Il 13enne è stato fermato e interrogato. Secondo quanto si apprende, il ragazzo avrebbe avuto con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare l’aggressione attraverso una videochiamata in diretta. In precedenza, secondo alcune testimonianze, si sarebbe presentato a scuola con un caschetto dotato di telecamera. Il materiale video sarebbe stato successivamente rimosso. Durante l’aggressione, all’interno della scuola si sarebbero sentite le urla di insegnanti e studenti e sarebbero state diverse le chiamate al 112 per chiedere aiuto. A interrompere l’azione sarebbe stato un compagno di scuola del 13enne, intervenuto per fermare l’aggressione. Restano da chiarire anche le modalità con cui il ragazzo sarebbe riuscito a portare all’interno dell’istituto lo spray urticante e il coltello, oltre alle circostanze che hanno preceduto l’attacco.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire con precisione la vicenda e a chiarire le ragioni che avrebbero portato il ragazzo ad aggredire l’insegnante. Saranno quindi fondamentali le testimonianze delle persone presenti e gli altri accertamenti avviati dai militari. Tra gli aspetti al vaglio c’è anche la provenienza degli oggetti utilizzati durante l’aggressione. Gli investigatori dovranno infatti verificare come il 13enne sia entrato in possesso del coltello e dello spray al peperoncino e se li avesse portati con sé all’interno della scuola. Gli accertamenti proseguono per ricostruire ogni passaggio dell’episodio avvenuto nell’istituto di largo Cocconi e definire con esattezza la dinamica dei fatti.

La chiamata del ministro Valditara alla dirigente scolastica

ll Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha sentito la Dirigente scolastica Wanda Giacomini dell’Istituto “Giovanni Verga” di Roma, esprimendo vicinanza e solidarietà alla professoressa accoltellata e a tutta la comunità scolastica.

“Oltre alla educazione al rispetto e alla conoscenza dei rischi connessi alla rete, occorre impedire ai minori di 15 anni l’accesso a social e canali pericolosi. In tal senso, il Kids Act della Commissione Ue va nella giusta direzione. Si devono stabilire regole chiare a tutela dei giovani e al tempo stesso, come stiamo già facendo, ripristinare nella quotidianità della vita scolastica il rispetto dell’autorità dei docenti e delle regole, la disciplina e il senso di responsabilità. Non dobbiamo avere paura di affermare che chi sbaglia deve pagare”.