Ciglia lunghe e forti: ecco come in poche mosse

Al pari del sorriso, lo sguardo è una potente calamita di attrazione in grado di migliorare la qualità delle relazioni interpersonali: ecco qualche consiglio pratico, adatto anche alle meno giovani, per migliorarlo in poche semplici mosse e avere ciglia naturalmente lunghe e forti, con o senza l'uso del mascara.

Il primo consiglio per avere ciglia sempre in ordine è tenerle della stessa lunghezza eseguendo una “spuntatina” periodica. Aiutandosi con un paio di forbicine, si possono tagliare i peli indisciplinati che risultano più lunghi e difficili da pettinare. Per questa attività così come per la pulizia è possibile utilizzare lo spazzolino di un vecchio mascara.

Se le ciglia risultano deboli e poco folte, il rimedio naturale è l’olio d’oliva: basta applicarlo per nutrirle in profondità, con benefici sin dalla prima applicazione. In alternativa, è possibile utilizzare l’olio essenziale di mandorle mescolato con il bianco d’uovo, che svolge una nota azione rinforzante.

Il trucco può aiutare a migliorare gli effetti, rendendo le ciglia più belle e forti. I make-up artist consigliano di scegliere i mascara più indicati a tal scopo, puntando sui prodotti volumizzanti che conferiscono intensità e profondità allo sguardo. Prima di andare a dormire, bisognerebbe inoltre rimuovere le tracce residue di trucco e i depositi chimici del trucco così da far respirare le ciglia. Lo stesso vale se si decide di ricorrere alle ciglia finte, che vengono applicate direttamente su quelle vere con una soluzione dalla consistenza collosa capace a lungo andare di indebolire i peli.

Occorre comunque tener presente che, per quanto efficaci siano questi rimedi, bisogna aver pazienza: la crescita è lenta e graduale e al massimo limitata a pochi millimetri.