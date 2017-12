Concerto di Natale per i bimbi del Buzzi con i Piccoli Cantori

Sarà il Coro dei Piccoli Cantori di Milano, come da tradizione, a regalare un sorriso ed animare con il suo repertorio natalizio il giorno del tradizionale scambio degli auguri di Natale con i bambini ospiti dell’ospedale "Vittore Buzzi" di Milano. Il concerto benefico previsto per domenica 17 dicembre, organizzato in collaborazione con l'Associazione ObmOnlus, sarà un evento gioioso con canzoni natalizie, luci e coloriper regalare a tutti un momento di spensieratezza e allegria.

Quest’anno il tradizionale spettacolo sarà un’edizione specialeper la presenza della trasmissione Big Bang di Rai RadioKids, la nuova radio per bambini nata a giugno su Radio Rai.

A presentare l’evento lo storico conduttore della Rai Ragazzi Armando Traverso che, insieme ai pupazzi Lallo e Lella, si esibirà in un live show con sketch simpatici e divertenti, insieme alle canzoni dei Piccoli Cantori di Milano, dando voce ai sentimenti ed emozioni dei bambini dell’Ospedale Buzzi.

Il curriculum artistico dei Piccoli Cantori di Milano vanta già una serie di importanti e prestigiose partecipazioni a celebrazioni pubbliche. Gli ottanta bambini fra i 5 e i 13 anni che lo compongono sono stati infatti già ospiti al Parlamento Europeo, al Quirinale per i 150 anni dell’Unità d’Italia, alla cerimonia di inaugurazione e chiusura di Expo 2015 e hanno recentemente partecipato all’evento di accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo del 6 dicembre scorso.