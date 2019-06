Dalle corse alle vendite con la stessa passione

Il Gruppo Fassina nasce nel 1982 quando Tony Fassina, in procinto di abbandonare le competizioni sportive, rileva la concessionaria Fiat a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Oltre che per i successi sportivi e il suo spirito imprenditoriale, Fassina è celebre anche per essere in ufficio alle prime ore del mattino. Le sue grandi passioni sono l'auto e il volo. E il lavoro. E il lavoro appassionato paga.

Gli anni Ottanta sono segnati da uno sviluppo vorticoso e portano la concessionaria, nel 1989, ad essere la terza in Italia per numero di auto nuove vendute. In questo periodo iniziano anche le prime acquisizioni: vengono rilevate la concessionaria Fiat Zaja di Pordenone, la Citycar, concessionaria Fiat di Padova e, nei primi anni novanta, la concessionaria Fiat di Mestre, attuale Campello Motors. Il settore auto procede a gonfie vele e, nel 1996, viene inaugurata la concessionaria Volvo Autopolar a Conegliano Veneto (Treviso).

La collaborazione con Volvo viene continuamente ampliata nel corso degli anni: allo stato attuale il Gruppo Fassina è concessionario Volvo a Treviso, Conegliano, Belluno e Milano.

Nel 1997 comincia la sfida più ambiziosa: il gruppo rileva da Fiat Auto Milano la storica succursale, sita in via Arona 15, adiacente alla Fiera Campionaria e a Corso Sempione.

I marchi storici Alfa Romeo Rotondi, Lancia Saicar e Fiat Saigarage entrano a far parte del gruppo, avviando l'espansione nel capoluogo lombardo: viene acquisita la Volvo Sveziacar, la Chrysler Syncro Car Service, la Land Rover Comar e la Jaguar British Racing Green.

Nel giro di pochi anni l'azienda può vantare lo showroom più ampio e prestigioso di Milano: il Car Village, oltre 50mila mq tutti dedicati all'auto.

I prestigiosi brand Bentley e McLaren scelgono il gruppo come distributore esclusivo per l'Italia, rispettivamente nel 2008 e nel 2010, arricchendo ulteriormente la già vasta offerta che oggi genera un fatturato aggregato vicino ai 400 milioni di euro.

Dal 1999, tramite Petrol Service, è presente nella distribuzione carburanti col marchio H6, settore che viene seguito con particolare interesse e per il quale è previsto un piano di crescita considerevole (ad oggi conta 23 impianti).

Parallelamente al settore auto il Gruppo Fassina cresce nel settore immobiliare e finanziario.

Nel ramo immobiliare vengono acquisite e lottizzate zone industriali in Veneto, Friuli e Lombardia per un milione di metri quadrati. Nel ramo finanziario vengono rafforzate delle partecipazioni in diverse aziende di credito e non, entrando nel patto di sindacato di Gemina e acquisendo una quota importante del capitale di Ascopiave spa entrando anche nel consiglio d' amministrazione (2007).

AleGia