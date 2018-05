E adesso l'Albero della vita s'è acceso per Mind

Un ideale passaggio di testimone tra l'Esposizione Universale di Milano del 2015 e MIND (Milano Innovation District) ovvero il parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione che si sta realizzando proprio sull'area che ha ospitato Expo. Ed è stato l'Albero della Vita, sotto una pioggia battente, esattamente come quel Primo maggio 2015 ad accendersi in uno spettacolo di luci, musiche e colori per festeggiare il passaggio di consegne ufficiale tra Expo e Mind.

Quello che nascerà sul milione di metri quadrati sarà «una città nella città», che a regime potrebbe arrivare a ospitare «tra le 70 e le 80mila persone» e che «dovrà vivere 24 ore su 24» hanno spiegato il presidente di Arexpo Giovanni Azzone e l'ad Giuseppe Bonomi a tre anni esatti dal taglio del nastro dei padiglioni espositivi. Tutto procede verso il futuro: i cantieri dell'ospedale Galeazzi partiranno a breve, la Statale ha approvato il trasferimento del suo campus scientifico oltre un mese fa, nonostante il quartiere stia continuando la sua battaglia solitaria per dire «no» allo spostamento di Città Studi, anche il centro di ricerca Human Technopole ha già insediato un primo nucleo di lavoro.

Non ha nascosto di provare un po' di nostalgia il sindaco Beppe Sala, commissario e amministratore delegato di Expo 2015 spa: «Non sarei sindaco se non avessi fatto Expo e non sarei quello che sono, anche umanamente. Questo è stato il sogno più bello della mia vita». «Abbiamo chiamato questa iniziativa Expo in Mind. Energia per la vita, innovazione per la mente perché per noi è certamente importante l'eredità che Expo ci consegna - afferma Giuseppe Bonomi - che noi vogliamo valorizzare e portare nel futuro proprio con Mind, un progetto che guarda al domani puntando sulla ricerca scientifica e medica, sull'innovazione, sulle start-up, su grandi istituzioni accademiche. Creare una vera e propria città della scienza e della ricerca che in Italia ancora non c'è e che rappresenta un'occasione unica per poter competere a livello internazionale».