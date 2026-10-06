L’attacco omofobo di Vannacci a Cerno: “Ha gusti invertiti”. La replica del direttore del Giornale: “Insulti, nessun contenuto: ecco perché vota con la sinistra”

Tommaso Cerno “si è inventato che Futuro Nazionale voglia proibire a chi ha gusti omosessuali di comparire in tv. Non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità, ma le regole in televisione saranno uguali per tutti: in fascia protetta, quando ci sono i bambini davanti allo schermo, la propaganda gender e omosessualista non deve poterla fare né chi ha gusti omosessuali né chi ha gusti eterosessuali”. L’attacco omofobo porta la firma di Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale. Il Generale poi continua: “Cerno, che dichiara di avere una preferenza erotica per i maschietti, di spazio ne ha dappertutto: ha fatto il senatore del partito democratico, è stato dirigente di Arcigay, oggi è direttore de Il Giornale e fa il guru del centrodestra, ha addirittura una trasmissione in Rai. Ma di cosa si lamenta? A me, per esempio, son sempre piaciute le donne e ciò non mi ha garantito né una citazione eterna nella Commedia di Dante né il patentino di ”sparare minchiate", come dice lui, tantomeno sulla pelle dei bambini”.

La replica di Cerno

“Chi non argomenta ma insulta non ha contenuti, d’altra parte conosco bene questo problema perché è quello che la sinistra ha da sempre. Mi insulta perché non ha nulla da dire nel merito, faccia come crede, decideranno gli italiani”.

La solidarietà

“Esprimo la mia solidarietà al direttore Tommaso Cerno per le parole rivoltegli. Il dissenso e il confronto politico non possono mai giustificare attacchi personali né riferimenti denigratori alle scelte e alla sfera privata di una persona, che nessuno può sindacare e verso la quale è giusto nutrire il massimo rispetto”, ha dichiarato Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

“Solidarietà al direttore de Il Giornale Tommaso Cerno per l’indegno attacco omofobo ricevuto dall’onorevole Vannacci. Il generale non riesce proprio a interloquire senza utilizzare espressioni offensive e che ci riportano indietro di decenni se non di secoli. Di invertito qui c’è la mentalità retrograda del leader di Futuro Nazionale”. Lo dicono Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, capigruppo a Camera e Senato di Italia Viva-Casa Riformista.