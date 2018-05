Periferie, per battere il degrado orti e casette nel Municipio 7

Orti brutti e indecorosi, uno «spettacolo» all'insegna del degrado in via Viterbo a Milano alle spalle della metropolitana rossa fermata Bisceglie. Per anni è stato così.

Una zona che finalmente è cambiata - in meglio - grazie all'intervento massiccio del Municipio 7. «Ora quegli orti, una sessantina in tutto - racconta il presidente Marco Bestetti (Fi) - hanno un altro volto. Sono stati rimessi a posto e muniti di casette per mettere gli attrezzi» (nella foto). Non più fango e chiusure in ferro - come loculi - erano un vero e proprio pericolo per gli ortisti stessi. Senza contare «l'estetica»: i residenti delle case di fronte alla zona si sono lamentati a lungo; insomma occorreva anche separare le coltivazioni così mal messe dalla zona abitata. E il Municipio 7 si è occupato pure di questo. «Abbiamo fatto mettere una barriera di trenta piccoli alberi che con il tempo separeranno visivamente gli orti dalle abitazioni». Una storia di degrado che finisce bene che è partita qualche anno fa. Le «particelle ortive» sono state realizzate tra il 2014 e il 2015. «Quando eravamo all'opposizione - ricorda - avevamo già presentato il problema». Che restava lettera morta; «Adesso andati al governo abbiamo risolto questa emergenza», aggiunge. Costo dell'operazione circa 30mila euro, divisi tra il Municipio 7 e l'assessorato verde del Comune. Ma non è finita qui.

«C'è da sistemare anche il campo sportivo abbandonato da tanti anni che si trova nella zona - conclude il presidente - Al momento è affidato al Milan Ladies». Che sta facendo manutenzione e lo userà per le attività. Ma in programma c'è un bando per risolvere definitivamente il problema.