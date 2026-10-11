Trump: “L’Ucraina dovrebbe tenere elezioni, Putin vuole un accordo”. Musk: “Zelensky è andato troppo oltre”

Donald Trump torna ad attaccare Volodymyr Zelensky e sostiene che l’Ucraina dovrebbe tenere elezioni. Secondo il presidente americano, Vladimir Putin sarebbe disposto a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra, mentre il leader ucraino non vorrebbe un’intesa.

Trump, stando a quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, afferma inoltre che Kiev avrebbe potuto ottenere condizioni migliori se avesse accettato un accordo due anni fa. A schierarsi con il presidente degli Stati Uniti nella critica a Zelensky è anche Elon Musk, secondo cui il leader ucraino “è andato troppo oltre”.

Musk d'accordo con Trump: "Zelensky è andato troppo oltre" Elon Musk si schiera con Donald Trump nel criticare Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino “è andato troppo oltre”, ha detto. 11 ottobre 2026