Trump: “L’Ucraina dovrebbe tenere elezioni, Putin vuole un accordo”. Musk: “Zelensky è andato troppo oltre”

Donald Trump torna ad attaccare Volodymyr Zelensky e sostiene che l’Ucraina dovrebbe tenere elezioni. Secondo il presidente americano, Vladimir Putin sarebbe disposto a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra, mentre il leader ucraino non vorrebbe un’intesa.
Trump, stando a quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, afferma inoltre che Kiev avrebbe potuto ottenere condizioni migliori se avesse accettato un accordo due anni fa. A schierarsi con il presidente degli Stati Uniti nella critica a Zelensky è anche Elon Musk, secondo cui il leader ucraino “è andato troppo oltre”.
Musk d'accordo con Trump: "Zelensky è andato troppo oltre"
Elon Musk si schiera con Donald Trump nel criticare Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino “è andato troppo oltre”, ha detto.
Trump: "Ucraina dovrebbe tenere elezioni, Putin mi ha detto che vuole un accordo"
L’Ucraina dovrebbe tenere elezioni. Lo afferma Donald Trump, sottolineando che Vladimir Putin gli ha detto che “vorrebbe raggiungere un accordo”. Lo riporta l’agenzia Bloomberg.
“La Russia vorrebbe fare un accordo”: la guerra poteva essere risolta “molte volte ma Zelensky non vuole fare un accordo. Se avesse fatto un accordo due anni fa sarebbe stato meglio per lui, avrebbe potuto fare un accordo migliore. Vladimir Putin vorrebbe molto raggiungere un accordo”, ha detto Trump.