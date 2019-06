Il pianista Lortie sul lago con le meraviglie di Bach

Luca Pavanel

È un musicista del «ghota» della tastiera, tanto per dirne una: «The Times», descrivendo il suo stile come puro e immaginativo», ha trovato in lui una «combinazione di spontaneità e maturità che solo i grandi pianisti hanno.

Stiamo parlando di Louis Lortie, classe 1959, pianista canadese che oggi alle ore 19 terrà un concerto di apertura (ufficiale) del LacMus Festival a Villa del Balbianello a Tremezzina sul Lago di Como. Una serata speciale dunque, che prevede da parte del virtuoso l'esecuzione del «Concerto Italiano BWV 971» di Bach, un'opera cardine con cui il compositore conclude la sua assimilazione della lezione dei maestri italiani. E ancora, recita il programma: la «Sonata in Do KV 330» di Mozart e, per chiudere, l'interpretazione «Deuxiéme Année» da «Annés de Pélerinage» di Liszt, una sorta di suite pianistica ispirata ai soggiorni italiani dell'autore e piena di riferimenti letterari.

Lortie, famoso anche per le sue interpretazioni beethoveniane («il miglior Ludwig dai tempi di Wilhelm Kempff» sostiene la critica), del festival LacMus è direttore artistico insieme al direttore Paolo Bressan. E il concerto di avvio è un vicendevole omaggio di LacMus Festival (alla terza edizione quest'anno fino al 7 luglio) a Louis Lortie, che nel 2019 compie 60 anni. Con questo evento si vuole pure celebrare un legame storico ed affettivo del maestro con l'Italia: una relazione che dura da ben trentacinque anni, precisamente dal 1984, anno in cui vinse il Concorso Pianistico Internazionale dedicato a Ferruccio Busoni. E ancora.

Vanno ricordati altri punti di attrattiva di questo Festival che si raggiunge con un'oretta di auto da Milano. Ovvero che vanta già una piccola schiera di artisti vip invitati, repertori degni di nota e una serie di location che vanno appunto da Villa del Balbianello a Villa Carlotta, passando per il Museo del Paesaggio del Lago di Como, l'Isola Comacina e il Grand Hotel Tremezzo. Musica e bellezza.