Sul suicidio di Gianni De Gennaro gli investigatori sembrano non avere dubbi: non ci sarebbero altre strade percorribili in questo momento con gli elementi a disposizione e questa è l’univa ipotesi che viene presa in considerazione, anche se le indagini si stanno svolgendo a 360 gradi. Per questo motivo è stato aperto il fascicolo per istigazione al suicidio e non altro. L’obiettivo attuale è ricostruire le ultime ore dell’ex capo della Polizia, capire cosa abbia fatto quando, venerdì, ha lasciato Roma per andare da solo nella sua casa di campagna.

Per il momento, i rilievi hanno permesso di individuare un bossolo in giardino: secondo la ricostruzione fatta finora, e riportata dal Corriere della Sera, si tratterebbe di un colpo di prova che De Gennaro avrebbe sparato in giardino con la sua Ruger 380 prima di rientrare e sparare contro se stesso quello decisivo nella dependance. L’arma è stata trovata accanto al corpo e, a breve distanza, c’erano anche le lettere che avrebbe scritto venerdì stesso con diverse intestazioni. Al momento il contenuto è noto solo agli investigatori che si stanno occupando della sua morte, quel che finora è stato reso noto è che ce n’è una indirizzata alla procura di Caltanissetta che lo ha attenzionato in un’indagine relativa alla strage di via d’Amelio e una indirizzata “a chi vorrà pubblicarla”. Le altre, quelle con le sue ultime volontà, sono chiaramente indirizzate ai familiari e poi a Giuseppe Soccu, custode della sua casa in campagna, ormai un amico per De Gennaro.

L’ex capo della polizia ha lasciato Roma nel pomeriggio di venerdì con due borsoni piene di carte processuali: andando via di casa ha detto alla moglie che si sarebbe ritirato nella residenza toscana per leggerle con tranquillità. Poco prima aveva avuto un colloquio con i suoi avvocati. È partito da Roma alle 14.30 e 10 giorni prima, quando le forze dell’ordine sono entrate nella sua abitazione e nel suo studio per una perquisizione disposta dalla procura nissena, quelle lettere non c’erano. Quindi è logico supporre che siano state scritte poche ore prima di compiere il gesto definitivo. Le telecamere che controllano la villa sono state controllate e non è emerso nulla di rilevante per le indagini, anche se si cercano possibili incontri che De Gennaro avrebbe potuto fare, riconducibili all’ipotesi dell’istigazione, comunque aperta allo scopo di poter svolgere tutte le indagini del caso. L’ultima persona con la quale ha parlato venerdì sera è stata sua moglie: le avrebbe detto che, vista l’ora, sarebbe tornato a casa il giorno dopo. Ma a Roma De Gennaro non è più tornato.