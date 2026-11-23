Entra nel vivo l’esame parlamentare della manovra. Oggi, lunedì 23 novembre, la commissione Bilancio della Camera avvia il vaglio di ammissibilità degli oltre 6.600 emendamenti presentati dai gruppi parlamentari, circa 2mila dei quali arrivano dalla stessa maggioranza. Un primo passaggio che servirà a escludere le proposte estranee alla materia della legge di Bilancio o prive delle necessarie coperture finanziarie. Martedì sarà la volta degli eventuali ricorsi, mentre entro metà settimana i partiti dovranno indicare le modifiche considerate prioritarie, sulle quali si concentrerà il confronto parlamentare. Il numero delle proposte testimonia quanto siano ancora aperte le trattative all’interno del centrodestra, soprattutto su pensioni, sanità, fisco e crediti edilizi. Per trovare una sintesi sarà necessario un nuovo confronto tra i leader della coalizione, con l’obiettivo di individuare gli interventi da sostenere senza aumentare il deficit.

La Lega insiste sul condono edilizio

Tra i temi più discussi c’è quello dei condoni edilizi, sul quale la Lega torna a insistere proponendo l’introduzione del meccanismo del silenzio-assenso per le vecchie domande di sanatoria ancora inevase. L’ipotesi prevede che i Comuni abbiano 180 giorni, fino a giugno 2027, per esaminare le pratiche relative ai condoni del 1985, 1994 e 2003. Trascorso questo termine, in assenza di una risposta, scatterebbe la sanatoria, salvo i casi in cui non sia consentita dalla legge. La proposta, che il Carroccio vorrebbe trasformare in un emendamento del governo, incontra però le cautele degli alleati e le critiche delle opposizioni, preoccupate per il rispetto dei vincoli urbanistici e per la capacità degli enti locali di smaltire le pratiche pendenti.

Fisco e giovani, le modifiche di Fratelli d’Italia

Sul fronte fiscale, Fratelli d’Italia propone di rivedere la tassazione agevolata per i giovani lavoratori, sostituendo la flat tax all’1% con una detassazione del 50% della retribuzione, entro un tetto annuo di 50mila euro, per i neoassunti under 30. Dal 2028 lo sgravio scenderebbe al 30%. Il partito della premier punta anche ad alleggerire la cosiddetta exit tax, prevista per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero, alzando da 800mila a 2 milioni di euro la soglia delle attività finanziarie interessate dal prelievo del 26%. Anche Lega e Forza Italia chiedono modifiche alla misura, con gli azzurri che ne propongono la cancellazione.

Pensioni e Superbonus, i nodi ancora aperti

Restano poi sul tavolo le questioni delle pensioni e del Superbonus. Diversi emendamenti, presentati sia dalla maggioranza sia dalle opposizioni, chiedono di estendere la rivalutazione piena degli assegni rispetto all’inflazione alle pensioni fino a cinque o sei volte il trattamento minimo, contro le quattro previste dal testo della manovra. Sui crediti fiscali edilizi, invece, il confronto riguarda la norma che ne distribuisce l’utilizzo in dieci anni. Fratelli d’Italia propone di escludere quelli già presenti nei cassetti fiscali al 31 dicembre, mentre la Lega chiede maggiori tutele per le imprese, soprattutto quelle di dimensioni più piccole.

La ricerca delle coperture finanziarie

A complicare il quadro è la ricerca delle risorse necessarie per finanziare le correzioni. La Lega propone di aumentare di sei punti, anziché dei tre già previsti, l’addizionale Ires sulle banche. Tra gli altri interventi presentati figurano nuove agevolazioni fiscali, fondi per le famiglie e misure di sostegno agli anziani. Forza Italia, per esempio, chiede di ampliare il bonus sanitario da 300 euro destinato agli over 75 con pensioni fino a 28mila euro, includendo anche le spese termali.

Meloni difende la manovra: “Non è per i ricchi”

Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene per difendere l’impostazione della legge di Bilancio, respingendo le critiche arrivate dalle opposizioni e dalla Cgil dopo lo sciopero generale. La premier contesta la definizione di una manovra a favore dei ricchi e rivendica il contributo richiesto ai settori economicamente più forti. Secondo i dati illustrati da Meloni, banche e assicurazioni contribuiranno per circa 5,5 miliardi di euro, le imprese energetiche per altri 700 milioni attraverso l’Irap e il settore dei giochi per ulteriori 700 milioni. A questi si aggiunge un miliardo di tagli alla spesa dei ministeri. Sul versante dei benefici, la presidente del Consiglio richiama invece le agevolazioni sugli aumenti contrattuali, le misure per le famiglie e l’estensione della seconda aliquota Irpef al 33% fino a 55mila euro di reddito, destinata al ceto medio.

Schlein rilancia la patrimoniale sui grandi patrimoni

Nel centrosinistra, intanto, si riapre il confronto sulla patrimoniale. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein, intervenuta a Parigi a un incontro dedicato alla concentrazione della ricchezza, ha rilanciato la proposta ispirata all’economista Gabriel Zucman: una tassazione minima del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Una misura rivolta a una platea ristretta di contribuenti, sulla quale, però, non si registra ancora un’intesa tra le forze di opposizione. Alleanza Verdi e Sinistra sostiene un intervento più ampio sulle grandi ricchezze, mentre dalle componenti centriste arrivano perplessità. Contrario anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani.

I prossimi passaggi della manovra

La partita sulla manovra entra dunque nella fase decisiva. Dopo il vaglio di ammissibilità, la selezione degli emendamenti prioritari chiarirà quali modifiche potranno effettivamente essere discusse e votate. Per la maggioranza la sfida sarà trovare un equilibrio tra le richieste dei singoli partiti e i vincoli di bilancio, mentre le opposizioni continueranno a confrontarsi sulle alternative economiche da proporre al governo. L’obiettivo resta l’approvazione definitiva della legge di Bilancio entro la fine dell’anno.