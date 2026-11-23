Una persona in ospedale e 12mila evacuate dopo che una “sostanza sconosciuta” è stata rilasciata nell’aria durante il concerto di Don Toliver al Co-op Live di Manchester, in Inghilterra.

Ieri sera, poco dopo le 22.00, la polizia ha dichiarato lo stato di emergenza poiché diverse persone, durante il concerto del rapper, hanno iniziato a mostrare segni di intossicazione con sintomi oculari e respiratori. Sui social hanno subito iniziato a circolare video che mostravano persone tossire e coprirsi la bocca mentre lasciavano il locale in preda al panico.

Don Toliver’s show in Manchester tonight has been evacuated after tear gas was set off in the crowd 🤦‍♂️ pic.twitter.com/X6Pg8zOfFl — dontolivernow (@dontolivernow) November 22, 2026

“A quanto pare, una sostanza che si ritiene essere gas lacrimogeno è stata rilasciata tra la folla verso la fine del concerto”, ha scritto la polizia di Greater Manchester in un comunicato. Secondo la polizia, l’evacuazione è stata effettuata a scopo precauzionale e non sono stati segnalati “feriti gravi”. Il servizio di ambulanze del Nord Ovest ha dichiarato che oltre 50 persone, alcune con sintomi oculari e respiratori, sono state curate sul posto.

In una dichiarazione rilasciata poco dopo le 2.00 del mattino, la polizia ha affermato che i partecipanti al concerto erano stati evacuati in sicurezza e che diverse persone erano state sottoposte a controlli sul posto per verificare eventuali effetti collaterali. La sostanza rilasciata nell’aria è sta invece ri-classificata come “sconosciuta”. Co-op Live ha affermato che i responsabili del locale stanno collaborando strettamente con la polizia per identificare le cause dell’incidente.

Sul posto è stata inviata una squadra specializzata per la gestione di aree a rischio presso l’arena ed è stato comunicato che, a titolo precauzionale, erano in corso le operazioni di “decontaminazione”.

Toliver, al secolo Caleb Zackery Toliver, si stava esibendo nell’ambito del suo tour Nitrous. Il musicista ha ricevuto cinque nomination ai Grammy Awards del 2027, tra cui quella per il miglior artista emergente.