Il dado è tratto, Jannik Sinner non ha più intenzione di aspettare una guarigione che non arriva ed ha deciso di farsi operare. Dopo il consulto con il luminare finlandese Lasse Lempainen, il campione altoatesino ha accettato il rischio di mettere il suo ginocchio sotto i ferri ed è partito per l’intervento che sarà effettuato già domani: gli ultimi esami infatti avrebbero riscontrato un deterioramento dell’infiammazione (per cui era stato escluso il ricorso alla chirurgia) e quindi la possibilità di risolvere il guaio al tendine.

A questo punto i tempi di recupero diventano molto più lunghi: impossibile rivedere Sinner in campo prima della stagione della terra rossa, e una prima stima parla di un recupero completo previsto per Wimbledon, a un anno esatti dal torneo che ha segnato la sua ultima vittoria ed anche la sua ultima partita: in questo periodo Jannik sarà protetto nel ranking e non perderà posizioni.

Il ricorso all’operazione non nasconde la preoccupazione per il futuro del nostro numero uno, ma il Dottor Lempainen è conosciuto come medico scrupoloso che ha già rimesso in sesto diversi sportivi di alto livello, anche se non tennisti. La speranza insomma è di rivedere il fuoriclasse altoatesino così com’era, perché – come ha detto lui – “voglio giocare per almeno altri 10 anni”.