Volley e basket: la città fa già le prove

Numeri da record per la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2018: l'evento in programma a Milano fino a domenica si preannuncia spettacolare sia per l'eccezionalità della location principale, il Castello Sforzesco, sia per l'elevatissimo numero e la qualità dei partecipanti. Sono infatti ben 132 le coppie iscritte alla tappa (72 maschili e 60 femminili): di queste, 48 maschili e altrettante femminili ieri si sono giocate le qualificazioni.

Milano diventa teatro di spettacolo e di emozioni dello sport più amato dell'estate. Domenica il gran finale sul campo centrale, con semifinali e finali. L'ingresso al pubblico sarà libero e gratuito su tutti i campi e per tutte le giornate di gara: al Castello Sforzesco sarà attivo anche un villaggio commerciale con omaggi e gadget per gli spettatori. La tappa di Milano è la terza del Campionato Italiano, che ha avuto inizio lo scorso 8 giugno a Lecce e si concluderà il 2 settembre a Catania. Si articolerà su tre diverse sedi: il campo centrale è stato allestito in piazza Castello ma si gioca anche su altri tre campi al Quanta Club Milano di via Assietta, alla periferia Nord della città e su due campi al Paradise Beach di Sesto San Giovanni, in via Boccaccio 285 . Al termine della giornata di oggi saranno definiti gli abbinamenti delle semifinali, che si giocheranno domani a partire dalle 8 al Castello Sforzesco: una semifinale maschile e una femminile saranno trasmesse in diretta televisiva dalle 10.30 su Eurosport 2 (canale 211 del pacchetto Sky e 373 di Mediaset Premium), così come le due finali, a partire dalle 16.

Tra i grandi protagonisti della tappa ci sarà l'idolo di casa Andrea Abbiati, che con Tiziano Andreatta partirà dal numero 1 del main draw: i due sono stati finalisti della precedente tappa a Bibione. In campo femminile le «padrone di casa» Elena Colombi e Sara Breidenbach, che a Bibione hanno ottenuto la prima vittoria della loro carriera, sono al numero 2 del seeding dietro a Giulia Toti e Jessica Allegretti. Aggiornamenti e news sul torneo saranno disponibili sui siti della Federazione Italiana Pallavolo (www.federvolley.it), del Comitato Regionale della Lombardia (www.lombardia.federvolley.it) e del Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco (www.milano.federvolley.it). Dal Voley al basket. Oggi al Parco Robinson, zona Famagosta, sono infattiin programma le finali della Adidas Playground Milano League, organizzata da Scuola Basket Sound Asd e patrocinato dal Comune di Milano. È il torneo di basket 3 contro3 (sarà disciplina olimpica dal 2020) che è partito ai primi di giugno e si concluderà oggi. Coinvolge tutte le fasce d'età, dagli under 14 fino ai senior, sia maschili che femminili. A fare gli onori di casa ci sarà Danilo Gallinari.