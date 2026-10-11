Attacco degli Houthi all’aeroporto di Riad, Trump: “Non è accettabile”. Onu: “Grave escalation”

L’attacco dei combattenti Houthi all’aeroporto di Riad ha provocato 12 morti e 309 feriti, secondo quanto riferito dall’Autorità per l’aviazione civile saudita. Il presidente americano Donald Trump ha definito “non accettabile” quanto accaduto, annunciando che sono in corso comunicazioni con gli Houthi e che parlerà con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Dura la condanna delle Nazioni Unite: l’inviato per lo Yemen, Hans Grundberg, ha definito il raid una «grave escalation» e ha esortato gli Houthi a porre fine agli attacchi contro obiettivi civili in Arabia Saudita.

Ambasciata Usa alza il livello di allerta per i connazionali in Arabia Saudita L’ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel Paese. Ha inoltre limitato l’accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi di Gedda e Dammam, dopo l’attacco degli Houthi allo scalo di Riad. Lo riporta una nota dell’ambasciata Usa. “I dipendenti del governo statunitense che lavorano in Arabia Saudita necessitano di un’autorizzazione speciale per utilizzare l’aeroporto internazionale Re Khalid di Riad, così come gli aeroporti di Gedda e Dammam”, si legge nella nota. 11 ottobre 2026

Trump dopo l'attacco all'aeroporto di Riad, parlerò con Bin Salman Donald Trump ha detto che parlerà con il principe alla corona saudita Mohammed bin Salman. Il presidente ha condannato l’attacco all’aeroporto di Riad, dove sono rimaste uccise 12 persone. “Quanto accaduto in Arabia Saudita non è accettabile”, ha messo in evidenza. 11 ottobre 2026

Trump: "Raid contro Houthi? Potremmo farlo" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, è stato interrogato sulla possibilità che Washington si unisse agli attacchi sauditi contro gli Houthi. “Potremmo farlo. Valuteremo la situazione. Abbiamo appena appreso del recente attacco, quindi prenderemo una decisione. Agiamo molto rapidamente”, ha affermato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha condannato gli attacchi, affermando che ”dimostrano un palese disprezzo per la vita dei civili innocenti". 11 ottobre 2026

Trump, "l'attacco all'aeroporto di Riad non è accettabile" L’attacco all’Arabia Saudita è “terribile”: quando accaduto “non è accettabile”. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che ci sono comunicazioni con gli Houthi. “Vediamo cosa succede”, ha messo in evidenza. 11 ottobre 2026

Onu, attacco all'aeroporto di Riad rappresenta "una grave escalation" L’attacco all’aeroporto di Riad ”costituisce una grave escalation", ha affermato l’inviato dell’ONU per lo Yemen, Hans Grundberg, puntando il dito contro i combattenti Houthi filo-iraniani. “Azioni del genere rappresentano una grave minaccia per la sicurezza regionale, perpetuano i cicli di violenza e complicano ulteriormente gli sforzi di pace per lo Yemen”, ha dichiarato Grundberg in un comunicato, esortando gli Houthi a “porre fine a questi attacchi” contro obiettivi civili in Arabia Saudita. 11 ottobre 2026