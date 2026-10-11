L’annuncio choc del Papa: “Ho un nodulo al polmone, sarò operato”

L’annuncio che nessuno si aspettava. All’Angelus di oggi Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. Il Papa ne ha parlato prima di congedarsi dalla finestra del Palazzo apostolico e di augurare buona domenica ai presenti.

Il nodulo

Un’operazione trasparenza da parte di Prevost che ha voluto rivelare a tutti, nel momento di massima visibilità, il problema di salute. Il Papa ha spiegato ai fedeli: “I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone”. Entrando nei dettagli, ha rivelato che il nodulo “è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato”.

L’intervento

Prevost, 71 enne, dovrà operarsi. Lui stesso ha rivelato che “i medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo”. Si opererà, dunque, è molto a breve. “L’intervento è già programmato nei prossimi giorni” ha detto il Papa ringraziando i fedeli per la “vicinanza spirituale” e affidandosi alla loro preghiera.

Più tardi la Sala Stampa della Santa Sede ha fatto sapere che l’operazione avverrà nei primi giorni della settimana e che il recupero post-operatorio richiederà circa una settimana. Sembra che l’intervento avverrà al policlinico Gemelli, l’ospedale dei Papi. Il ricovero potrebbe esserci martedì.

L’agenda

Una notizia che potrebbe stravolgere l’agenda papale per le prossime settimane. Ad inizio novembre Prevost aveva programmato il suo primo storico viaggio in America Latina, “suo” Perù compreso. Al termine dell’Angelus ha rassicurato i fedeli peruviani riferendo al viaggio che, ha detto, “compirò”. Il 27 ottobre era invece atteso ad Assisi per il 40esimo anniversario dell’incontro coi capi delle altre religioni realizzato dal suo predecessore Giovanni Paolo II.

La vicinanza

Dopo l’annuncio la politica si è mobilitata per inviare un messaggio di vicinanza al Papa. Per il governo ha emanato una nota la premier Giorgia Meloni in cui ha evidenziato come “la serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell’Angelus di oggi ci rincuorano” e si è detta “certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto”.

L’Angelus

Durante l’Angelus di oggi Leone XIV era tornato ad esprimersi sulla guerra in Ucraina ricordando come “continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali”. Per questo aveva rivolto un appello alle parti in causa a consentire il trasporto di cereali nel Mar Nero.