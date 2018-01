La Camera dei deputati ha approvato la missione in Niger

È arrivato il via libera alla missione italiana in Niger, insieme alla prosecuzione nel prossimo anno di quelle già avviate. Lo ha deciso la Camera dei deputati, dove la maggioranza ha ottenuto il via libera, nonostante l'astensione della Lega e il parere contrario di LeU e Movimento 5 Stelle.

A favore delle missioni militari Forza Italia e Fratelli d'Italia, che hanno sostenuto la maggioranza. "Via libera della#Camera alle missioni internazionali. Da Afghanistan a Iraq, da Libano a Kossovo, da Libia a Niger forze armate e cooperazione italiana lavorano per pace, sviluppo e stabilità, contro terrorismo e traffico di esseri umani", ha commentato su twitter il premier Paolo Gentiloni.