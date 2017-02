Mondiali wrestling, l'Iran mette al bando gli atleti Usa

Prosegue il braccio di ferro diplomatico tra Teheran e Washington, dopo la nuova era nei rapporti con l'Iran avviata dal presidente Trump. In risposta alla decisione del presidente Usa sull'ingresso dei cittadini iraniani negli States, Teheran ha deciso di vietare l'ingresso gli atleti statunitensi per i mondiali di wrestling, in programma a Kermanshah il 16 e 17 febbraio, negando loro i visti. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Ghasemi, ha spiegato che il caso è stato oggetto di una commissione speciale, ma che "siamo stati sfortunatamente costretti a compiere questo passo, in base agli ultimi sviluppi".

Intanto sale la tensione, soprattutto perché gli Stati Uniti non hanno per nulla gradito l'ultimo test di un missile balistico compiuto da Teheran, e minacciano nuove sanzioni. Anche se in ballo c'è l'accordo sul nucleare iraniano del 2015, fortemente voluto dall'amministrazione Obama. Ma è cambiata aria alla Casa Bianca: il consigliere di Trump per la sicurezza nazionale, Michael Flynn, ha formalmente avvisato Teheran di non andare oltre, facendo sapere che l'amministrazione Usa sta valutando come rispondere.

ma cosa prevede l'accordo sul nucleare fra Iran e 5+1 (i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu più la Germania)? Teheran ha acconsentito a tagliare il proprio programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni economiche da parte dei Paesi occidentali. A chi gli chiedeva se intendesse prendere in considerazione opzioni militari per rispondere al test di un missile balistico compiuto dall' Iran, Trump ha risposto in modo sibillino: "Niente è fuori dal tavolo".