Usa, l'uragano Florence fa evacuare un milione di persone

Donald Trump utilizza il profilo Twitter per avvertire gli americani, in particolare quelli della costa est, che l'uragano Florence sarà tra i più potenti visti negli ultimi anni

Ne avevamo già parlato ma ora la tempesta sembra imminente, secondo le previsioni degli analisti l'uragano si abbatterà giovedì notte sulla costa est degli Stati Uniti d'America, in particolare colpirà gli stati del nord e del sud Carolina oltre che Virginia. A destare la preoccupazione del presidente è l'entità dell'uragano che potrebbe raggiungere la categoria 4 quando arriverà a toccare terraferma.

My people just informed me that this is one of the worst storms to hit the East Coast in many years. Also, looking like a direct hit on North Carolina, South Carolina and Virginia. Please be prepared, be careful and be SAFE!