Ecco la revisione del dl Salvini nel cassetto della Lamorgese

Finanziaria, elezioni Regionali in Emilia-Romagna e in Calabria e caso Gregoretti: le modifiche al dl Sicurezza, almeno per il momento, possono aspettare. Posto come punto prioritario nel corso dei dialoghi tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico per la formazione del governo, la revisione del decreto Salvini è ancora troppo scivoloso e non riesce a imporsi nell'agenda giallorossa. La situazione ha provocato parecchia irritazione da parte del Viminale: come riportato da La Repubblica, fonti hanno fatto sapere che il testo delle modifiche è pronto ormai da due mesi, ma non si è mai svolto il tanto atteso incontro tra le varie compagini della maggioranza per cercare una sintesi comune sul tema.

Luciana Lamorgese nel frattempo deve fare i conti con le conseguenze dei decreti da lei indesiderati: l'ultimo caso è la maxi multa da 300mila euro a Claus Peter Reisch, colpevole di essere entrato - lo scorso 2 settembre - in acque italiane con 104 migranti contravvanendo al decreto Sicurezza Bis. Il comandante della nave 'Eleonore' della ong tedesca Lifeline ha dichiarato: " Vorrei incontrare Lamorgese e chiederle di battersi per abrogare questa legge. Di certo non pagherò una multa per aver salvato vite umane ".

Cosa cambia

Il ministro dell'Interno scalpita per sollevare la questione, ma è consapevole di un fatto: non si può impedire a un prefetto di applicare una legge dello Stato che è pienamente in vigore. Il tutto con una fase di impasse politica piuttosto complicata. Non si potrebbero più firmare i divieti di ingresso in acque territoriali per le navi umanitarie, ma mettere pezze occasionalmente non è certamente l'obiettivo principale del Viminale.