Ong, dopo la multa il comandante attacca ancora: "I dl Salvini indegni dell'Italia"

"Vengo punito per avere salvato 104 vite umane. È davvero incredibile" . A dirlo all'Adnkronos è Claus Peter Reisch, il comandante della nave 'Eleonorè della ong tedesca Lifeline, che ieri ha ricevuto una maxi multa da 300 mila euro per essere entrato, lo scorso 2 settembre, in acque italiane con 104 migranti contravvanendo al decreto Sicurezza Bis.

Reisch ha chiesto di incontrare quanto prima la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese "per sollecitare il governo ad abrogare i decreti sicurezza" che definisce "delle leggi disumane" e "non degne di un paese come l'Italia" . Il comandante tedesco chiarisce che lui quella notte è stato costretto a dichiarare lo stato di emergenza a bordo, dal momento che vi era un forte temporale e "la visibilità era pari allo zero e le 104 persone erano quasi tutte all'aperto, sul ponte della nave, stipate in poco più di 40 metri" . Tutti migranti che stavano su quella barca da una settimana ed era impossibile farli riscaldare se non sbarcando a terra. "Gli abbiamo fatto usare i nostri bagni, pure l'infermeria. Insomma, tutti gli spazi disponibili. Ma non bastavano" , spiega. E ancora: " La nave non era più sicura, se fosse successo qualcosa la responsabilità, da comandante della imbarcazione, sarebbe stata solo mia. Se ci fosse stato un incendio a bordo tutte queste persone sarebbero morte". Reisch si considerava responsabile della salute di questi migranti e, pertanto, decise di chiamare le autorità italine e di dirigersi verso Pozzallo " perché lì c'è un hotspot che si trova direttamente al porto e così i naufraghi non avrebbero dovuto prendere il pullman per essere trasferiti altrove".