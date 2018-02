Giorgia Meloni sbotta in diretta a Piazzapulita: "Mi sono rotta le palle"

"Io ho conosciuto l'antifascismo politico, non l'antifascismo storico. Se poi volete ogni volta farmi l'esame di storia, facciamo l'esame di storia". Giorgia Meloni ieri era ospite a PiazzaPulita di Corrado Formigli e si è trovata a dibattere del tema centrale, a quanto pare, di questa campagna elettorale: l'antifascismo.

Di fronte a lei Massimo Giletti e Marco Damilano. "Io sono l'unico candidato di questa competizione elettorale - ha detto la leader di FdI - che non può mai parlare dei suoi programmi perché ad ogni trasmissione mi dovete chiedere cosa ne penso del fascismo e dell'antifascismo, delle guerre punice...Se volete parliamo di storia ma io mi candido alle elezioni". Poi sbotta: "Mi sono rotta le palle, ve lo devo dire. Vorrei parlare di questo millennio, vorrei parlare dei problemi degli italiani e dei miei programmi" (guarda il video).

Da qualche giorno, dopo l'assalto a Macerata di Luca Traini, dopo gli scontri di Piacenza e la manifestazione antifascista, non si fa altro che parlare di un presunto ritorno al Ventennio. Onda nera o meno, ieri Meloni ha detto di essersi stufata di dover sempre rispondere di qualcosa di cui non si sente affatto responsabile. Mentre Damilano e Formigli cercavano di ribattere, la leader di Fratelli d'Italia ha quindi chiuso così il discorso: "Dovete ricordavi che sono nata nel 1977 e non ho niente da farmi rimproverare. E se vogliamo dirla tutta ho pure dato lezioni di democrazia al Pd perché io governi contro il parere dei cittadini non li ho mai fatti".