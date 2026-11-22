“Togli la musica”. Comincia così il ritorno televisivo di Beppe Grillo a Che tempo che fa. Neppure il tempo di accomodarsi davanti a Fabio Fazio che prende in mano la scena. “Vado in depressione a sentire certe cose”, esordisce, riferendosi agli interventi degli ospiti che lo hanno preceduto. Poi se la prende con Carlo Cottarelli, si rivolge al pubblico e parte con uno dei suoi monologhi. Parla di tutto, dall’energia alla tecnologia, dalla democrazia ai consumi. E, tra una provocazione e l’altra, trova anche il tempo di tornare sulla politica. Nessuna parola, invece, sulla vicenda giudiziaria del figlio Ciro, condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo, attualmente sotto processo in appello e tornato nella bufera per l’intervista a Telenord. Un argomento che resta fuori dallo studio di Che tempo che fa, senza neppure una domanda da parte del conduttore.

“Dovete svegliarvi, ci prendono per il culo”, incalza Grillo rivolgendosi agli spettatori. Poi chiama in causa Cottarelli con un esempio sui prezzi: “Se una cosa costa 29,99 euro la compri, se costa 30 no?”. Apre una valigetta piena di appunti, mostra i fogli e comincia a spiegare come, a suo giudizio, il Paese dovrebbe utilizzare meglio le proprie risorse. “Non ci vuole più energia, serve saperla usare”, sostiene, citando il sistema di raffreddamento dei data center a Lugano attraverso l’acqua del lago. Passa al gas, ai consumi domestici e persino ai campanelli delle abitazioni. Poi torna a rimproverare gli italiani: “Vi devo spiegare io le cose? Perché non vi informate?”.

Fazio prova a intervenire, sposta i fogli che aveva preparato davanti a sé, ma trovare uno spazio per una domanda diventa complicato. Grillo continua senza fermarsi. Passa dai caffè francesi a Rousseau, da Clinton a Gino Paoli, mescolando ricordi personali, battute e considerazioni sulla società. Più che un’intervista, sembra uno dei suoi vecchi spettacoli.

La prima vera domanda arriva solo dopo una ventina di minuti. “Ma perché non torni in politica?”, gli chiede. La risposta non è certo modesta: “Sono l’unico che può cambiare l’Italia”. Grillo sostiene che la democrazia non riesca più a evolversi, a differenza dell’intelligenza artificiale, e propone quella che definisce una “anocrazia”. Poi cambia nuovamente argomento e affronta il tema del perdono. “Uno ha diritto a una redenzione o no?”, domanda, chiamando in causa persino Gesù Cristo. E aggiunge: “Questo sistema della pena che ti insegue non finisce più, siamo in un momento strano”. Parole che colpiscono, pronunciate dal fondatore di quello che per anni è stato considerato uno dei partiti più giustizialisti d’Italia, dalla battaglia contro i “colletti bianchi” alla legge Spazzacorrotti. Dichiarazioni sulle quali non arriva alcuna domanda di approfondimento.

Il discorso riparte, questa volta tra ristoranti, Comuni e nuove tecnologie. Finché Fazio riesce a riportarlo su Giuseppe Conte. “Ma tutti questi discorsi li facevi anche a Conte?”, gli chiede. “Io non ce l’ho con lui”, risponde Grillo, prima di tornare sulla battaglia giudiziaria per il simbolo del Movimento 5 Stelle. “A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che il simbolo è mio”. Una partita tutt’altro che secondaria, dopo la rottura con l’ex presidente del Consiglio e la causa avviata dal fondatore per rivendicare nome e simbolo del partito. E se dovesse riottenerlo? Grillo ha già un’idea: “Se il giudice dirà che il Movimento è mio, me lo prendo e poi lo darò in uso ai minori di 25 anni, ad esempio”.

Insomma, il ritorno in politica non è escluso. Anzi, alla domanda di Fazio replica: “Io faccio sempre politica. Cosa sto facendo adesso?”. Subito dopo torna a parlare di giovani, social e limiti di età, proponendo provocatoriamente di vietare Rete 4 agli ultrasessantenni se si vuole limitare l’accesso alla rete ai minori.

A tratti Grillo si siede e il ritmo rallenta. Fazio riesce finalmente a intervenire, mentre Cottarelli, inquadrato tra il pubblico, sorride. Ma la tregua dura poco. Il comico genovese si rialza e riprende a parlare, tanto che il conduttore riesce soltanto a commentare, ridendo: “Sei di una potenza pazzesca”.

Nel finale c’è ancora spazio per la politica. Fazio gli chiede se sarebbe disposto ad affiancare Alessandro Di Battista qualora decidesse di fondare un nuovo movimento. “Io gli darei una mano domani, anche adesso”, risponde. Parole di apprezzamento anche per Luigi Di Maio, che definisce “il più bravo di tutti”. “Sono orgoglioso e voglio bene a queste persone”, aggiunge. Ma precisa di non voler sottrarre voti al campo largo con un’eventuale nuova iniziativa politica. Poi l’ennesimo cambio di argomento, questa volta su Elon Musk e le automobili. E l’intervista si avvia alla conclusione.

Insomma, Grillo ha parlato di perdono, di redenzione e di un sistema della pena che, a suo dire, non finisce mai. Ma sul figlio Ciro non ha detto nulla. E neppure Fazio ha affrontato la questione, nonostante il processo d’appello si sia aperto appena dieci giorni fa a Sassari. Dopo la condanna in primo grado a otto anni per violenza sessuale di gruppo, la vicenda giudiziaria è ancora in corso, con la prossima udienza fissata al 10 febbraio 2027. Tra le tante domande rimaste senza risposta, questa non è stata neppure formulata.