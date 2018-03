Ipotesi gruppi unici FI-Lega-FdI: la mossa del Cav e di Salvini per blindare la coalizione

"È il momento di serrare i ranghi" . È questo l'input che, secondo un retroscena pubblicato dall'agenzia Adnkronos, sarebbe arrivato arrivato nelle ultime ore da Arcore. Ieri sera Silvio Berlusconi e Matteo Salvini avrebbero condiviso la necessità politica di una coabitazione. L'obiettivo dei due leader è di blindare il centrodestra partendo proprio dal responso delle urne che lo ha legittimato come prima coalizione.

Ieri sera una nota diramata da Forza Italia sull'incontro con Salvini ha fatto sapere (in chiaro) che Berlusconi, nel complimentarsi con il leader del Carroccio, "ha confermato che con questo risultato le forze del centrodestra potranno rafforzare la coalizione che dovrà ottenere il mandato di governare l'Italia per far ripartire il nostro Paese" . Salvini, dal canto suo, ha evitato qualsiasi fuga in avanti e, usando sempre il "noi" ha giocato di squadra con il Cavaliere cementando così la coalizione come sancito degli elettorali. Adesso l'obiettivo dei due leader è rafforzare la coalizione, se mai con l'appoggio dei cosiddetti responsabili, in modo da raggiungere una maggioranza assoluta che si dimostri capace di esprimere un governo stabile.