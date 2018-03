Elezioni, centrodestra avanti. ​Volano i grillini, crolla il Pd

Cala il sipario su una legislatura contestatissima e divisiva. E, dopo una lunga giornata segnata da errori, ritardi e code, inizia lo spoglio che porterà alla formazione del nuovo parlamento. Secondo gli intention poll realizzati da Tecnè per Matrix, il centrodestra è la prima coalizione con una forchetta tra il 32,5% e il 36,5% alla Camera e tra il 33 e il 37% al Senato. Il centrosinistra si ferma tra il 22,4% e il 26,5% alla Camera e tra il 23% e il 27% al Senato. Il Movimento 5 Stelle è, invece, il primo partito attestandosi tra il 29 e il 33%. Liberi e Uguali, infine, non va oltre il 3% e il 5% in entrambi i rami del Parlamento. Stando così le cose, non uscirebbe dal voto alcuna maggioranza in grado di governare il Paese.

All'interno della coalizione di centrodestra, secondo gli intention poll realizzati da Tecnè per Matrix, Forza Italia e Lega sarebbero appaiati: i due partiti otterrebbero tra il 12% e il 16% dei consensi in entrambi i rami del Parlamento. Fratelli d'Italia otterrebbe, invece, tra il 4% e il 6% dei consensi. A "Noi con l'Italia" andrebbero, infine, tra lo 0,5% e il 2,5% dei voti alla Camera e tra l'1% e il 3% al Senato.

Andando a guardare i dati della coalizione guidata dal centrosinistra, poi, spicca il crollo del Partito democratico. Secondo gli intention poll, il partito di Matteo Renzi sarebbe tra il 18,5% e il 22,5% alla Camera e tra il 19% e il 23% al Senato. Il partito di Emma Bonino, +Europa, invece, si fermerebbe al 2-4% in entrambe le Camere.

A Palazzo Madama, dove sono a disposizione 308 seggi (esclusi la Valle d'Aosta e l'estero, il centrodestra avrebbe tra i 112 e i 142 seggi. Il Movimento 5 Stelle tra gli 89 e i 119. Il centrdeosinistra non andrebbe oltre i 54-84 seggi. Liberi e Uguali otterrebbe tra i 5 e gli 11 seggi. Ancora incerti venti collegi. A Motecitorio, dove sono a disposizione 617 seggi (esclusi la Valle d'Aosta e l'estero, il centrodestra otterrebbe tra i 214 e i 264 seggi, il Movimento 5 Stelle tra i 196 e i 246, il centrosinistra tra i 113 e i 163, Liberi e Uguali tra i 16 e i 22. I collegi ancora incerti sono 39.

La nuova legge elettorale prevede un sistema elettorale misto sia alla Camera che al Senato. Un terzo dei seggi è assegnato con il sistema maggioritario e due terzi con il sistema proporzionale. Con il sistema maggioritario in ciascun collegio viene eletto un solo candidato: quello che ottiene più voti. Con il sistema proporzionale a ciascuna lista o coalizione di liste sono assegnati i seggi in proporzione ai voti ottenuti, calcolati a livello nazionale e poi redistribuiti nelle singole circoscrizioni territoriali. Ogni candidato che concorre con sistema maggioritario è identificato sulla scheda elettorale perché il suo nome è scritto dentro un rettangolo che non presenta simboli ed è collocato in alto rispetto alla lista o alle liste collegate. Ogni lista o coalizione di liste è collegata a un solo candidato. Con il sistema maggioritario sono assegnati 232 seggi alla Camera e 116 seggi al Senato. L'assegnazione dei restanti seggi del territorio nazionale (386 alla Camera e 193 al Senato) avviene con il metodo proporzionale in collegi plurinominali.

