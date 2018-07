L'ex Iena Dino Giarrusso colleziona un altro flop: ma per lui c'è un altro posto

Cercasi poltrona. L'ex Iena Dino Giarrusso, dopo essere stato "bocciato" alle elezioni politiche, aveva ottenuto comunque un posto dal Movimento 5 Stelle: curare la comunicazione del gruppo di Roberta Lombardi alla Regione Lazio. Ma l'incarico non è durato tanto. Motivo? Come riporta Il Messaggero, prima ci fu l'attacco, a sua insaputa, della Lombardi a Grillo sulle buche di Roma che "non ci sono". E poi ci fu la proposta di legge sui vaccini, anche in questo caso lui non ne era al corrente.

Insomma, diciamo che la comunicazione non era proprio efficiente. Giarrusso tempo fa aveva provato a candidarsi per un posto nel cda Rai, ma gli è andata male anche lì così come aveva sperato di diventare sottosegretario alla Cultura. Niente da fare. Ma per fortuna per lui un posto salta sempre fuori. E infatti adesso è pronto un lavoro nello staff del sottosegretario all'Istruzione Lorenzo Fioramonti.

Giarrusso ha replicato così all'articolo del Messaggero ma non ha fornito la reale motivazione delle dimissioni: "Un vergognoso articolo" che "insinua un sacco di sciocchezze e falsità rispetto alle mie dimissioni da responsabile comunicazione del M5S Lazio. Ci tengo molto a dire che il mio rapporto con Roberta Lombardi, con tutti i consiglieri e con lo staff del M5S alla regione Lazio è stato ottimo, e che non c’entra nulla la proposta di legge sui vaccini con le mie dimissioni. La verità è che il cambiamento portato dal M5S fa paura, e qualunque pretesto è buono per inventarsi divisioni, retroscena senza aderenza alcuna con la realtà, correnti che non esistono e mal di pancia fantasmatici".