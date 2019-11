Di Maio difende la plastic tax: "Una svolta ambientale"

Luigi Di Maio non vuole più sentir parlare male della plastic tax. Tramite un lungo post sul proprio profilo Facebook, il capo politico del Movimento 5 Stelle ha difeso la misura che vorrebbe introdurre nella manovra: " Vedo che è nato un dibattito surreale sulla plastic tax, quindi vorrei mettere le cose in chiaro ". Il tutto accusando i suoi avversari politici: " A parole sono tutti degli statisti, nei programmi elettorali c’è sempre la riforma del secolo che salva il pianeta ", ma poi al momento dei fatti " si girano dall’altra parte ". E ha aggiunto: " E vengono a parlarci di realismo, che ci vuole tempo. Anche la sinistra, di parole ne ha dette e ridette... ".

"Serve per dare una scossa"

Il ministro degli Esteri ha poi detto che " per la prima volta c’è un governo che ci mette la faccia ". Sempre con il faro del Green New Deal: " Un grande piano per l’ambiente: vero, concreto, davvero per il futuro dei nostri figli e delle nostre imprese, per renderle più competitive sui mercati internazionali ". E la plastic tax " serve a dare una scossa, serve a invertire la rotta ", poiché l'ambiente si promuove " facendo delle scelte ".