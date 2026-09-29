“Silvio, ci manchi”. L’omaggio a Berlusconi nel giorno del suo 90esimo compleanno

Il 29 settembre 1936, a Milano, nasceva Silvio Berlusconi. Oggi il Cavaliere avrebbe compiuto 90 anni e sono in tanti a volerlo ricordare. “Oggi in molti festeggeremo il tuo compleanno. Sono certo che ti arriverà tutto il nostro affetto fin lassù. Nel tuo ricordo guardiamo al futuro. Per servire l’Italia, sempre con il sole in tasca. Buon compleanno, Silvio!”, ha scritto il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani sui social.

È sentito anche il ricordo del ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati: “Gli anni passano. Alcuni uomini no. Oggi avrebbe compiuto 90 anni Silvio Berlusconi, ma la sua memoria va oltre il tempo”. Il Cavaliere, prosegue Casellati, “ha saputo vedere prima degli altri ciò che ancora non c’era, immaginare il futuro e trasformare le sue intuizioni in realtà. Ha cambiato il modo di fare impresa, comunicazione, sport e politica. Ha avuto il coraggio di pensare sempre in grande. Tutte le sue intuizioni sono ancora attuali: le battaglie per un’Italia più moderna, con meno burocrazia e istituzioni più forti e stabili; l’impegno per il dialogo internazionale e per un’Italia e un’Europa protagoniste, mai gregarie sulla scena internazionale”. E Forza Italia, conclude il ministro, “il movimento che ha fondato, che continua ad attrarre nuove generazioni grazie a un progetto che guarda al futuro. Ci sono uomini che appartengono a un’epoca e uomini che continuano a indicare la strada. Come Berlusconi”. Il ministro Paolo Zangrillo per la Pubblica amministrazione ha ricordato gli alti ideali del Cavaliere e la sua passione per la libertà: “Il tempo passa, ma ci sono uomini che continuano a vivere nelle idee che hanno seminato, nelle persone che hanno incontrato e nei sogni che hanno saputo accendere. Silvio Berlusconi è uno di questi. Per festeggiarlo come lui vorrebbe abbiamo tutti il dovere di non tradire il suo modo di vivere la politica. Buon compleanno, Presidente. Ci manchi”.

Non poteva mancare un ricordo di Matteo Salvini, legato anche da un rapporto personale con il Cavaliere: “A pochi giorni dall’intitolazione dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa in suo onore, il ricordo e l’emozione sono ancora più forti. Un grande italiano, un amico, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Un uomo che guardava sempre avanti, capace di anticipare i tempi, per il quale la libertà era sacra. Ci mancano il suo sorriso, la sua energia, il suo ottimismo e quella straordinaria voglia di non arrendersi mai. Buon compleanno Silvio, ovunque tu sia”.

Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha voluto “ricordare in primis l’amico Silvio, con cui ho vissuto non solo un lunghissimo percorso politico ma anche un’amicizia passata da tanti umanissimi momenti vissuti insieme, penso alle nostre rispettive malattie, ma penso anche a tanti momenti belli”. Ma, ovviamente, poi “ ricordo l’uomo pubblico, l’imprenditore di successo, il visionario che, come ho detto proprio qualche giorno fa commentando l’intitolazione di Malpensa, prima ha rivoluzionato la televisione italiana e il mondo della pubblicità, costruendo peraltro decine di migliaia di posti di lavoro tutt’ora attivi, dando benessere a tanti lavoratori e alle loro famiglie, e poi ha realizzato il capolavoro sportivo e unico del Milan”. Quindi, “ricordo lo statista, il presidente del Consiglio rimasto 3339 giorni a Palazzo Chigi, ma soprattutto, e questo tengo a sottolinearlo, il fondatore del centrodestra italiano, della casa comune da oltre trent’anni di decine di milioni di elettori uniti dagli stessi valori”. Ha saputo creare “questo centrodestra che oggi ben governa l’Italia, con l’attuale Esecutivo, e la maggior parte delle Regioni italiane. E sono proprio i valori di Berlusconi quelli alla base di questa coalizione che unisce anime, culture e tradizioni politiche diverse, che insieme lavorano per il bene dell’Italia di oggi e di domani. Auguri Silvio ovunque tu sia: ti immagino con gli amici comuni Umberto Bossi e Roberto Maroni, che sarebbero stati tra i primi, oggi, a farti gli auguri di buon compleanno”.