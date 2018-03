Maltempo, allarme frane e allagamenti al Nord (mentre al Sud si va in spiaggia)

Ieri l'Italia appariva, sotto il profilo meteo, come l'assemblaggio di due Paesi completamente opposti: frane, alluvioni e freddo al Nord; temperature estive al Sud, con gente addirittura in spiaggia a prendere il sole. Possibile? «Possibilissimo», spiegano gli esperti del clima. Non resta quindi che rassegnarci alla follia di un tempo sempre più imprevedibile. E di un Paese diviso in due. E così, mentre il Sud ha vissuto una domenica con spiagge gremite di bagnanti come in piena bella stagione, il Nord è rimasto letteralmente sott'acqua. Ha diluviato infatti senza sosta sulle colline di Genova, a Fraconalto nel basso Piemonte in provincia di Alessandria, a San Marcello Pistoiese nell'alta Toscana, a Bergamo, a Milano e Cuneo. Pioggia da record anche in montagna che, complice il caldo anomalo e il rapido scioglimento della neve, ha ingrossando tutti i corsi d'acqua.

A causa dell'acqua alta e del rischio frane a Modena sono stati chiusi alcuni ponti: Ponte Alto e ponte dell'Uccellino sul Secchia, ponte vecchio di Navicello sul Panaro e transennata anche la strada Curtatona. Sacchi di sabbia sono stati posizionati in un tratto sull'argine del Secchia, per innalzarlo e in un'altra sezione, soggetta a erosione, sono stati messi dei teloni. Alcuni residenti in stradello Panaro e in strada per Campogalliano sono stati allertati.

Intanto continua il monitoraggio del fiume Seveso a Milano da parte delle Centrali operative. Pattuglie della Polizia locale hanno presidiato piazzale Istria, viale Fulvio Testi, via Zocchi, largo Desio, viale Ca' Granda e via Valfurva. È stato chiuso per allagamento il sottopasso di via Cogne all'altezza di via Grassi.

La pioggia battente ha provocato altri smottamenti a Genova: le segnalazioni sono giunte da via San Carlo di Cese, a Voltri, nel ponente, e da via Macchi, sulle alture della Valbisagno, dove nei pressi della chiesa di Sant'Eusebio ha ceduto un muraglione alto tre metri. Molti i tombini saltati su cui sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco: da via Stassano (alture di Prà), a piazza Massena (Cornigliano). Sulle alture di San Fruttuoso, in via Berghini, gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per la caduta di rami nella strada. I cittadini di Pegli si sono mobilitati e hanno chiesto aiuto alle associazioni animaliste perché 4 caprioli sembravano essere in difficolta' nel greto del torrente Varenna dove l'acqua è salita di livello, ma sempre sotto i livelli di guardia. Gli animali però dopo qualche minuto di smarrimento sono riusciti a mettersi in salvo allontanandosi dal greto del torrente.