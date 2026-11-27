Giorgia Meloni risponde a testa alta e dati alla mano alle accuse delle opposizioni. Questa volta il terreno dello scontro politico è quello delle pensioni, uno dei capitoli più discussi della legge di Bilancio attualmente all’esame del Parlamento. La presidente del Consiglio mette in fila i numeri e rivendica quanto fatto dal suo governo negli ultimi quattro anni. “Con questo governo nessuna pensione è stata tagliata”. Dal primo gennaio 2027 scatterà la rivalutazione delle pensioni sulla base dell’indice provvisorio di inflazione, fissato al 3,2%. Meloni entra nella questione facendo qualche esempio: chi percepisce una pensione di 1.200 euro lordi al mese riceverà circa 38 euro in più, chi ne percepisce 2.000 ne riceverà 64, mentre per un assegno da 3.000 euro l’incremento sarà di quasi 82 euro. Aumenteranno anche gli assegni superiori ai 5.000 euro. La scelta politica è quella di garantire il recupero integrale dell’inflazione a chi percepisce fino a quattro volte il trattamento minimo, circa 2.450 euro lordi mensili.

Facciamo chiarezza. A chi ci accusa che stiamo tagliando le pensioni, rispondiamo coi fatti. Con questo Governo nessuna pensione è stata mai tagliata. Anzi, è accaduto il contrario. In questi anni, tutte le pensioni sono state rivalutate e dal 1° gennaio 2027 non cambierà nulla.… pic.twitter.com/08KJ37KNh9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 27, 2026

Fin dal suo insediamento a Palazzo Chigi, l’esecutivo è intervenuto sulle pensioni minime con incrementi che sono andati oltre il normale adeguamento all’inflazione. Nel 2023 è stata introdotta una maggiorazione dell’1,5%, salita al 6,4% per gli ultrasettantacinquenni. Nel 2024 l’incremento aggiuntivo è stato del 2,7%, nel 2025 del 2,2% e nel 2026 dell’1,3%. A tutto questo si aggiunge quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026, con la quale il governo ha aumentato di 20 euro mensili l’incremento della maggiorazione sociale destinata ai pensionati in difficoltà economica, innalzando anche di 260 euro annui il limite di reddito necessario per accedere al beneficio.

Meloni ricorda come, tra il 2014 e il 2018, i governi dell’epoca garantissero il recupero integrale dell’inflazione soltanto agli assegni fino a tre volte il trattamento minimo, contro le quattro volte previste dall’attuale manovra, soglia peraltro già contemplata dalla normativa applicata dal 2022.