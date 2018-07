Meloni silura Boeri: "Dimettiti dall’Inps e candidati nel Pd"

"Gli immigrati servono a pagare le pensioni". Il disco rotto dell’Inps di Tito Boeri, nella relazione annuale dell’istituzione statale, oltre a ripetere la solita tiritera – beccandosi la replica di Salvini – ha anche sostenuto che "eventuali politiche di recupero della bassa natalità italiana non potranno da sole arginare la riduzione delle classi di popolazione in età lavorativa prevista per il prossimo ventennio" .

Ma non c’è solo il ministro dell’Interno de capo della Lega a criticare la presa di posizione del presidente Boeri. Infatti, anche Giorgia Meloni gliene ha cantate quattro in un video su Facebook: "Se vuoi far politica, dimettiti e candidati con il Pd!".

Meloni contro Boeri

Ecco cosa dice il leader di Fratelli d’Italia nel filmato pubblicato sui suoi canali social: "Il presidente dell’Inps Boeri in questi giorni ci ha regalato delle grandi perle di saggezza. La prima: gli immigrati ci servono perché combattono il calo demografico. No, Boeri: ci servono risorse per aiutare le famiglie italiane a mettere al mondo dei figli, risorse che se noi continuiamo a spendere per gli immigrati non avremo mai" .

E aggiunge: "La seconda perla di saggezza: gli immigrati ci servono perché pagheranno le pensioni agli italiani. No, Boeri: l’Italia è di almeno dieci punti sotto la media europea per occupazione. Significa che se recuperiamo quel gap e mettiamo la gente a lavorare, avremo chi lavora per pagare le pensioni" .