Lettera con minacce e proiettile recapitata al ministro dell’Istruzione Valditara

Articolo in aggiornamento

Una lettera con frasi minatorie e un proiettile: questo il contenuto di una busta inviata al ministro Valditara. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, la busta è stata recapitata nelle scorse settimane presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.

Solidarietà da Tajani

Esprimo la mia solidarietà al Ministro Valditara. Se qualcuno pensa di fermare la nostra azione di Governo con le minacce e la violenza si sbaglia di grosso. Mando un abbraccio a Giuseppe, sono certo che non si farà intimidire. pic.twitter.com/TJyrlAQadX — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 17, 2026

Immediata la reazione della politica. “Esprimo la mia solidarietà al ministro Valditara. Se qualcuno pensa di fermare la nostra azione di Governo con le minacce e la violenza si sbaglia di grosso. Mando un abbraccio a Giuseppe, sono certo che non si farà intimidire”. Così, su X, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.