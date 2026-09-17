Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 08:33
In evidenzaAggiornato alle ore 08:33
Interni

Lettera con minacce e proiettile recapitata al ministro dell’Istruzione Valditara

La busta è stata recapitata nelle scorse settimane presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tajani: “Se qualcuno pensa di fermare la nostra azione con la violenza si sbaglia di grosso”

Redazione web
Giuseppe Valditara , MInister for education, in occasion of the question time in the Chamber of Deputies in Rome, Wednesday, September 16 2026. (Photo by Mauro Scrobogna / LaPresse )
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Articolo in aggiornamento

Una lettera con frasi minatorie e un proiettile: questo il contenuto di una busta inviata al ministro Valditara. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, la busta è stata recapitata nelle scorse settimane presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.

Solidarietà da Tajani

Immediata la reazione della politica. “Esprimo la mia solidarietà al ministro Valditara. Se qualcuno pensa di fermare la nostra azione di Governo con le minacce e la violenza si sbaglia di grosso. Mando un abbraccio a Giuseppe, sono certo che non si farà intimidire”. Così, su X, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Giuseppe Valditara

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.