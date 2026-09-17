Lettera con minacce e proiettile recapitata al ministro dell’Istruzione Valditara

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Una lettera con frasi minatorie e un proiettile: questo il contenuto di una busta inviata al ministro Valditara. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, la busta è stata recapitata nelle scorse settimane presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
Solidarietà da Tajani
Immediata la reazione della politica. “Esprimo la mia solidarietà al ministro Valditara. Se qualcuno pensa di fermare la nostra azione di Governo con le minacce e la violenza si sbaglia di grosso. Mando un abbraccio a Giuseppe, sono certo che non si farà intimidire”. Così, su X, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.