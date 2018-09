Pensione, ecco il piano di Salvini: si va a 62 anni con quota 100

"Non accettiamo compromessi al ribasso sulle pensioni" . All'incontro di ieri con gli sherpa economici della Lega, Matteo Salvini ha indicato la strada da percorrere nella compilazione della legge di Bilancio. Già al vertice tra i big del Carroccio, a cui il segretario non era presente, era stato tracciato il percorso su "quota 100". "Gli imprenditori - ha spiegato il vicepremier dal salotto di Porta a porta - mi chiedono di rivedere la legge Fornero faremo quota 100 ma per me il limite di 64 anni è troppo alto, io ho chiesto al massimo 62 o 41 e mezzo di contributi" . Salvini è, quindi, disposto a fare un cronoprogramma su flat tax e sulla riduzione delle tasse, ritoccando le aliquota Irpef progressivamente, ma sulle pensioni vuole dare subito un segnale.

"Dobbiamo dare subito un segnale" , è questo il matra che è stato più volte ripetuto ieri durante il vertice della Lega. L'obiettivo è sì partire dalla riduzione della pressione fiscale attraverso un intervento sull'Irpef e la flat tax per gli autonomi in modo da trasmettere agli italiani il messaggio di una manovra orientata alla crescita, ma il diktat è soprattutto di non concedere nulla nella trattativa sul sistema previdenziale. Facendo il punto con i responsabili e gli esperti economici del partito, che sono al lavoro sulle misure della legge di bilancio, Salvini ha messo in chiaro che in materia di pensioni la Lega deve fiondarsi a soddisfare sin da subito le promesse fatte durante la campagna elettorale della scorsa primavera.