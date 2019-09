Simona Ventura si sposa?

Simona Ventura sembra essere in un vero periodo d'oro della sua vita ed esprime tutta la sua felicità in un'intervista rilasciata al settimanale Chi in edicola da oggi, 11 settembre. “ È un momento così felice - dice -che non voglio sprecare neanche una goccia di questa mia felicità in polemiche. La sensazione è quella di essere uscita dall'acqua di una piscina: sto tornando a respirare. Finalmente".

Professionalmente e sentimentalmente, Simona Ventura sembra abbia trovato finalmente la sua dimensione dopo tanti anni. Ci sono stati momenti di buio nella sua vita, soprattutto a livello lavorativo quando sembrava non ci fossero più progetti adatti a lei. Poi è arrivata la chiamata di Maria De Filippi, con la quale la Ventura dice di aver “ trovato grandi affinità elettive. ” Da quel momento per lei tutto è tornato a girare per il verso giusto e ha ritrovato il suo posto in tv. Quest'anno sarà alla guida de La Domenica Ventura, un ritorno al calcio dopo l'esperienza di tanti anni fa con Quelli che il calcio. Sul settimanale di Alfonso Signorini ha dichiarato che le piacerebbe avere al suo fianco in quest'avventura il suo ex marito Stefano Bettarini: “ Ne stiamo parlando, ammetto che mi piacerebbe molto avere Stefano, lui mi ha sempre portato fortuna. ”

Dall'ex al nuovo amore, Giovanni Terzi, che Simona Ventura ha conosciuto qualche anno fa a cena da amici comuni. Lei lo definisce “ meraviglioso ” e tutto tra loro è iniziato con una piccola bugia raccontata dalla conduttrice torinese per “gettare l'amo.” “ Mi ha regalato il suo libro, me lo ha dedicato... Tutto normale insomma”, dice Simona, che poi continua: “Tornata a casa, ho cominciato a pensare a quest'uomo con gli occhi così profondi, ho visto dentro questi occhi una vita, una sofferenza e anche tante buone qualità. Alla fine ho chiamato la mia amica e le ho chiesto il suo numero di telefono, dicendole che avevo letto un po' il libro, non era vero... ”.