Aida Yespica beccata (di nuovo) con il suo ex Giuseppe Lama

Aida Yespica e Giuseppe Lama si sono lasciati qualche giorno dopo la fine del Gf Vip, ora i due, però, si sono rivisti.

A pizzicarli insieme è stato il settimanale Chi. I due si sono incontrati in un hotel di Napoli, dove la Yespica avrebbe anche visto i genitori dell'imprenditore. Ma tra gli ex fidanzati ci potrebbe essere un ritorno di fiamma? Non proprio. Contattata dal settimanale Chi, infatti, Aida Yespica ha spiegato che tra lei e Giuseppe Lama è definitivamente finita.

"Siamo rimasti amici - ha rivelato Aida Yespica - non è che quando finisce una storia bisogna per forza cancellare il bello che c’è stato. Geppy e io oggi abbiamo un rapporto maturo di chi si è voluto bene. In passato ho imparato sulla mia pelle che fare la guerra e non parlarsi più dopo una storia d’amore è un errore. Se ci sono le basi e se le persone sono mature, il rapporto di amicizia si può salvare. La storia tra di noi è finita. Ora sono con il vero uomo della mia vita, mio figlio Aron. Ho tanta voglia di godermi il mio bambino e riprendere in mano la mia vita partendo però non dall'amore, ma dal lavoro".

E dopo l'incontro segreto con Lama, Aida Yespica è tornata a Miami da suo figlio Aron. E proprio negli States sta passando gli ultimi giorni di vacanza in compagnia dell'amico Gianluca Vacchi.