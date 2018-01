Amber Rose si fa ridurre il seno: protestano i social

Amber Rose sta per ridurre il suo seno giunonico. La decisione è stata annunciata attraverso i social network e i fan, soprattutto quelli di sesso maschile, non sembra l'abbiano presa bene.

La modella e attrice, infatti, aveva annunciato la sofferta decisione dovuta in gran parte a problemi di salute, come dolori alla schiena, peraltro piuttosto comuni per chi ha un décolleté tanto ampio. Tanto che non è raro che donne molto prosperose si sottopongano a questo tipo di intervendo, rinunciando a qualche taglia di reggiseno in favore di una schiena meno appesantita e dolorante.

Non è però tutto, poiché di recente Rose avrebbe anche sofferto per i commenti ricevuti durante la sua partecipazione a "Dancing with the Stars", dove si è sentita criticata e oggetto di body shaming da parte della giudice Julianne Hough, come spiega Revelist. La modella, che ha 34 anni e una misura di reggiseno quarta coppa H, ha anche aggiunto di non sentirsi a proprio agio con un petto così prosperoso, poiché impossibilitata a indossare certi abiti nonché biancheria più sensuale e femminile. Un ostacolo non da poco, per chi ha fatto della propria immagine un lavoro.