La figlia di Meloni tirata in ballo alla Camera durante un intervento in arabo. E la grillina Ascari applaude

Un sermone in arabo a difesa di un accusato di essere membro di alto livello di Hamas in cui viene tirata fuori la figlia minorenne di Giorgia Meloni Ginevra, il tutto dentro la Camera dei Deputati con al tavolo una parlamentare. È quanto accaduto venerdì scorso alla Sala Stampa della Camera durante una conferenza organizzata dalla deputata del Movimento Cinque Stelle Stefania Ascari intitolata “Libertà per il dottor Abu Safiya” con la partecipazione del figlio Elyas, di Ammar Hamadneh, di Samir Al Qariouty e Sergio Santinelli.

Durante il suo intervento in arabo (dentro il parlamento italiano!) Elyas Abu Safiya ha affermato: “il mio messaggio è anche per la premier Giorgia Meloni” per poi aggiungere “Signora vorrei dirle questo: quando torna a casa e chiama sua figlia Ginevra, vorrei ricordarle le Convenzioni di Ginevra, che prevedono la protezione del personale sanitario”.

Il figlio di Abu Safiya ha poi chiosato “come lei ama sua figlia e desidera vederla ogni giorno, io sento la mancanza di mio padre”. Il tutto è reso ancor più inquietante da un video postato sui social network con la fotografia della premier con in braccio sua figlia condiviso anche da Europe Palestine Network e da Nur Resilienza, la pagina dell’imam di Torino Brahim Baya.

Mentre pronunciava queste parole era seduto al fianco della parlamentare grillina che annuiva prima di dichiarare: “Accogliere Elyas Abu Safiya alla Camera dei deputati è un onore e un dovere. A lui e a suo padre voglio dire che siamo al loro fianco”.

Siamo di fronte a un fatto di una gravità inaudita per il coinvolgimento di un minore con finalità politiche e per l’accostamento a una vicenda legata al terrorismo. Già nei mesi passati la Ascari era finita al centro delle polemiche per i suoi legami con Mohammad Hannoun ma questa volta ha davvero superato il limite.