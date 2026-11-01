Taylor Mega testimonial del Friuli ma la sinistra si indigna: la guerra ideologica agli influencer

Ma allora che lo dicano. Che dicano che in Italia non si può fare promozione e non si può investire, magari guardando a un pubblico più giovane e disinvolto. Dicano che non si può essere donne ricche, famose e magari un po’ Alfa (con l’aggravante di essere diversamente brutta, si può dire o per i cani da guardia del politicamente corretto è già catcalling?) se non si ha la tessera di un partito di sinistra, possibilmente estrema. Dicano - quelle e quelli che si professano femministe - che le uniche donne che vanno loro bene solo quelle imprigionate dietro un burqa e incolonnate silenziosamente dietro un uomo; con una netta preferenza per quelle che occupano le case, prendono a martellate i presunti fascisti e vanno in piazza con chi sfascia le vetrine, magari pagate coi soldi dell’Unione Europea.

I fatti: la regione Friuli Venezia Giulia avrebbe ingaggiato come testimonial del territorio Taylor Mega, al secolo Elisa Todisco. Influencer friulanissima di Palmanova, provincia di Udine, con un profilo Instagram da 2,6 milioni di follower (più del doppio degli abitanti della sopraccitata regione). Il contratto, non ancora firmato, sarebbe da 87.600 euro per otto post. Una cifra alta? In assoluto sì, ma totalmente in linea con il tabellario di influencer con quel numero di seguaci, anzi leggermente inferiore rispetto a una media di 12mila euro a pubblicazione. Il Fatto Quotidiano pubblica un articolo accigliato e indignato per denunciare lo spreco, il Pd locale si accoda subito montando una campagna mediatica e politica contro una scelta assolutamente comprensibile. Perché è comprensibile - anzi auspicabile - che le Regioni sponsorizzino il loro territorio e, da che mondo è mondo, le pubblicità si fanno attraverso i canali più diffusi e i volti più noti, che oggi si chiamano influencer. Tornando al pragmatismo dei numeri: otto post di Taylor Mega possono raggiungere almeno 4 milioni di visualizzazioni. Qualunque manager del territorio approverebbe questa scelta. Bene ha fatto Fedriga e bene farà il Friuli a infischiarsene di questa polemica talebana.