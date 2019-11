Amici 19, Anna Pettinelli è la nuova insegnante di canto del talent-show

Il talent-show di Canale 5 sta per riaprire i battenti e, intanto, in rete sembra che non si parli d'altro. Mancano, infatti, poche ore alla prima puntata di Amici di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione consecutiva. E il nuovo appuntamento tv, previsto per il pomeriggio di questo sabato 16 novembre, mostrerà ai telespettatori ciò che è avvenuto alla prima registrazione di Amici 19, tenutasi lo scorso venerdì 15 novembre. Tra i fedeli sostenitori della scuola di Maria De Filippi c'è chi, avendo preso parte all'ultima registrazione, ha rotto il silenzio sulla rinnovata gara di talenti. Sui social-network, non a caso, emerge dalle anticipazioni il nome dell'insegnante che occuperà un posto della cattedra di canto, subentrando così al posto di un vecchio volto del talent-show.

La rumoreggiata new-entry nel cast del format, tra i professori di Amici, è Anna Pettinelli.

Quest'ultima era recentemente apparsa in tv nelle vesti di compagna di Stefano Macchi, al docu-reality sui tradimenti condotto da Alessia Marcuzzi, Temptation island vip, dove la speaker di Rds (62 anni) e il doppiatore (44 anni) hanno deciso di mettere in discussione la loro love-story. La Pettinelli è ormai nota al pubblico di Canale 5 con l'ironico appellativo di "bella patata", così come la stessa si lascia chiamare dalla sua attuale dolce metà. I problemi di coppia con Macchi e il rapporto d'amicizia con Nathalie Caldonazzo, vissuti sotto i riflettori dello spin-off di Temptation island, pensato per i "very important people", hanno contribuito a rendere la speaker radiofonica un personaggio amato dai telespettatori di Temptation island vip. Format quest'ultimo, che, proprio come Amici è prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Il cast dei professori di Amici di Maria De Filippi



Stando alle anticipazioni tv, trapelate sulla 19° edizione di Amici di Maria De Filippi, il cast dei professori non presenta delle grosse novità rispetto ad Amici 18, se non quella che intanto vede Anna Pettinelli ingaggiata come insegnante di canto e in sostituzione di Alex Britti. Quest'ultimo, a quanto pare, non sarebbe stato confermato tra i professori del talent show. E, oltre alla preannunciata uscita di scena del cantante Britti, tutti gli altri insegnanti della precedente edizione, Stash dei The Kolors e Rudy Zerbi per la cattedra di canto, Timor Steffens, Veronica Peparini e Alessandra Celentano per la cattedra di ballo, sono stati riconfermati.

Segui già la nuova pagina di gossip de Il giornale?