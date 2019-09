Temptation island vip, la Pettinelli piange per il fidanzato: "Un co..."

Lo scorso lunedì ha avuto inizio la nuova edizione di Temptation island vip, che ha presentato al grande pubblico le coppie formate dai "very important people", che animeranno la nuova stagione del format prodotto da Maria De Filippi. Tra i nuovi personaggi del condotto quest'anno da Alessia Marcuzzi, fanno discutere in particolare i fidanzati Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Lei ha 62 anni ed è un'affermata speaker radiofonica del network Rds nonché un'amata e stimata opinionista televisiva. Lui ha 44 anni ed è un attore e doppiatore.

Entrambi hanno deciso di mettere in discussione la loro love-story, che sembra già non convincere molto il pubblico del noto docu-reality sui tradimenti di Canale 5. Sul profilo ufficiale di Temptation island, è stato caricato un video esclusivo, contenente le immagini che immortalano la Pettinelli mentre assiste ad un rvm del suo fidanzato Stefano e si lascia, poi, andare ad un pianto liberatorio.

Anna Pettinelli delusa a Temptation island vip 2

Dalle ultime anticipazioni tv, emergerebbe che Macchi si sia mostrato particolarmente vicino alla tentatrice single Cecilia Zagarrigo (25 anni), la quale ha in passato partecipato ad Uomini e donne per corteggare il tronista Luca Onestini. "È un Cogl**ne", esclama disperata la Pettinelli, alludendo al suo compagno". "A lui adesso gliene piace un’altra, stro**o!", prosegue la speaker, così come trapela dall'ultimo video emerso in rete.

E a dire la sua sul conto dell'affaire Macchi e Zagarrigo è anche Serena Enardu, la fidanzata di Pago, che ironizza, così, parlando ad Anna della sua nuova rivale in amore: "È solo più giovane e simpatica di te". Insomma, dalle ultime anticipazioni di Temptation island Vip, sembra preannunciarsi una seconda puntata in arrivo ricca di colpi di scena.

