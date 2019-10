Andrea Damante ha una nuova fidanzata? Una misteriosa mora a casa sua

Una misteriosa mora si aggira nelle Instagram story di Andrea Damante e, in tanti, si chiedono: il dj, ex tronista ed ex fidanzato di Giulia De Lellis, ha una nuova fiamma?

Il gossip sta coinvolgendo il mondo del web, che inizia a domandarsi chi sia realmente la ragazza che è stata più volte protagonista delle storie social di Damante. Mora, completamente vestita di nero e con un fisico da urlo: lui l’ha soprannominata “Diabolik”, forse per via del suo look tanto simile al fumetto, ma ha deciso di tenere nascosta la sua identità. I più curiosi sono andati alla ricerca di informazioni e notizie sul suo conto e, qualcuno, sembra essere riuscito ad individuare di chi si tratti.

Lei è Chiara Montemurro, giovanissima 24enne che lavora nel mondo della pubblicità e che, secondo i ben informati, pare non sia del tutto nuova tra le conoscenze di Andrea Damante. I due, come raccontato da Ilvicolodellenews, avrebbero già trascorso le vacanze a Mykonos insieme. Ma non è tutto: il dj e Chiara sono stati avvistati insieme anche durante alcuni weekend a Roma e Milano e, proprio qualche sera fa, sono stati paparazzati a cena insieme. Che sia davvero lei la nuova fiamma del bel Andrea? Dopo il gossip che raccontava di un flirt tra l’ex tronista e Nicole Mazzocato, sembra che la Montemurro possa essere una delle più “accreditate” per diventare la prima, vera, compagna ufficiale di Damante dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis.

Ad oggi, nessuno dei due si è sbilanciato sul rapporto che li unisce e il web, curioso, si è messo a caccia di indizi che possano confermare – o smentire – la liaison tra loro.