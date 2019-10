Flirt tra Andrea Damante e Nicole Mazzocato? Lei nega, ma il gesto del fidanzato insospettisce

Una notizia bomba scuote il pubblico di Uomini e Donne: tra Andrea Damante e Nicole Mazzocato potrebbe essere iniziato un flirt che sta già facendo mormorare la rete.

A lanciare lo scoop è stato Amedeo Venza che, attraverso una Instagram story, ha lasciato di stucco i fan del noto dj e della modella. “ Viene fuori una sorta di scoop Fra Nicole Mazzocato e Andrea Damante – si legge sul profilo social dell’ex volto di Uomini e Donne - . Il fidanzato di lei si infuria e elimina tutte le loro foto insieme...qui gatta ci cova... ”. La Mazzocato, infatti, ha sempre raccontato di essere innamoratissima del suo fidanzato Thomas Teffah che, proprio nelle ultime ore, ha deciso di cancellare dal suo profilo Instagram le immagini che lo ritraggono insieme alla ex compagna di Fabio Colloricchio. Cosa sta accadendo tra loro?