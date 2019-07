Andrea Damante su Sara Croce: "Siamo amici"

La sua ultima fiamma è Sara Croce, la sexy madre natura bionda che ha fatto impazzire il pubblico di Ciao Darwin 2019, ma qualcosa in questi giorni potrebbe aver preso una direzione inaspettata. I due, infatti, non sono più apparsi insieme, tanto da far ipotizzare che la loro storia non sia mai decollata.

Eppure, all’inizio sembrava vero amore, mentre li ricordiamo baciarsi appassionatamente in acqua come due adolescenti alle prese con la loro prima, travolgente, cotta. Non il solito flirt estivo, a tutti è sembrato ci fosse qualcosa di più. Ma è solo di poche ore fa la smentita ufficiale da parte di Andrea che ha messo a tacere tutti i pettegolezzi. Ai microfoni de Il Vicolo delle News, infatti, Andrea ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla sua vita sentimentale. “Sara Croce? Siamo amici, siamo usciti qualche volta ed è una bravissima ragazza, veramente! Si vedrà, non lo so…” , ha dichiarato l’ex tronista nel corso di una serata in discoteca che lo ha visto protagonista in qualità di deejay. Parole molto diverse da quelle che tutti si sarebbero aspettati. Ma sarà vero? Tutto potrebbe essere, visto che il veronese non si è più mostrato al suo fianco già da un po’ di tempo.

Inoltre, nelle ultime ore stanno facendo il giro del web alcune foto che vedono Andrea in compagnia di Paola di Benedetto ad Ibiza e che proverebbero che Damante e Sara Croce sono più che mai lontani. Insomma, non ci resta che aspettare per scoprire se la storia tra Andrea Damante e Sara Croce si sia definitivamente arenata o se, davvero, è un perdersi per poi ritrovarsi.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?