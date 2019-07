Andrea Damante e Paola Di Benedetto beccati insieme a Ibiza

Andrea Damante ha trovato una nuova fiamma? Forse sì, l'ex tronista è stato beccato a Ibiza in compagnia di Paola Di Benedetto, Madre Natura 2016 di Ciao Darwin. Secondo il sito Gossipetv i due sono stati trovati in atteggiamenti complici in uno dei locali più in dell'isola, all'Ushuaia, durante un concerto della star del reaggeton Ozuna. Al momento i due non hanno ancora commentato i pettegolezzi su di loro ma la domanda sorge spontanea: che fine ha fatto Sara Croce, Madre Natura in carica, che fino a poco tempo fa era la fidanzata ufficiale di Andrea Damante?

Dopo alcune foto su Chi, che immortalavano i due in atteggiamenti intimi in vacanza, i due non si sono più fatti vedere insieme. Sarà dunque già finita la storia d'amore tra la modella e il deejay?

Andrea Damante, mistero sulla relazione con Sara Croce

Appena un mese fa Andrea Damante dichiarò alla rivista condotta da Alfonso Signorini: "Non è un flirt passeggero, con Sara faccio sul serio". Dopo la vacanza a Mykonos, però, i due sembra si siano allontanati: lui ha continuato a suonare nei migliori locali europei, mentre lei è corsa dalle amiche. Sui social network non è più apparso alcun video o foto di coppia, al momento le bocche di entrambi sembrano cucite, non resta dunque che attendere i prossimi giorni per capire qualcosa in più.

A differenza (forse) di Andrea Damante, Paola Di Benedetto, è single da un paio di settimane. Dopo una relazione durata un anno con il cantante del duo Benji e Fede, Federico Rossi, è tornata libero. Secondo qualcuno la storia di Paola sarebbe finita a causa di un tradimento di lui con la cantante di Amici Emma Muscat.

