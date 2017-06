Ariana Grande: 10 milioni di sterline per Manchester

Ariana Grande inarrestabile sul fronte della solidarietà, dopo l'attentato a Manchester che ha causato morti e feriti tra i tantissimi spettatori presenti al suo concerto nella cittadina britannica.

Al momento il fondo per le vittime, chiamato We Love Manchester Emergency Fund, ha raccolto 10 milioni di sterline - pari a poco meno di 11.457.904 euro - tra cui 2 milioni di sterline ricevuti solo con i proventi del concerto One Love Manchester, in cui Ariana si è esibita accanto a tantissime star della musica internazionale, da Liam Gallagher ai Coldplay, da Miley Cyrus a Justin Bieber.

E intanto la popstar continua la raccolta con le vendite del suo singolo "One Last Time", ai vertici nella classifica di iTunes. Tuttavia, Ariana sta provvedendo a registrare e rilasciare un nuovo singolo per la raccolta fondi: si tratta della cover di "Over the Rainbow", cantata dall'artista proprio sul palco di One Love Manchester.