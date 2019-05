Beatrice Valli difende Marco Fantini: "Stanca di certe stupidaggini"

Nel giorno della Festa della Mamma, Marco Fantini ha rivolto i suoi auguri a Beatrice Valli, la madre dei suoi due figli: questa dichiarazione, però, ha scatenato la reazione di una utente, che ci ha tenuto a precisare che il figlio maggiore della ex corteggiatrice di Uomini e Donne è di un altro uomo.

“ Auguri alla mamma dei miei figli, a mia mamma e a tutte le mamme di questo mondo ”, ha scritto Fantini su Instagram allegando uno scatto in bianco e nero che lo ritrae abbracciato a Beatrice Valli sotto la ruota panoramica del Coachelle Festival. Una foto romantica alla quale Marco ha dato un significato importante che, però, è stato prontamente sminuito da una delle hater più agguerrite dell’ex tronista – oggi modello – di Uomini e Donne. “Ma lo sai che Alessandro non è tuo figlio!”, ha fatto notare una utente a Fantini, scatenando l’immediata reazione stizzita di Beatrice Valli.